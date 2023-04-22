退休前最後檢閱結業會操　劉賜蕙：與警隊一同成長是我畢生的榮幸

警察學院今日（22日）舉行結業典禮及會操，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙會在典禮中檢閱畢業見習督察和學警，也是她退休前最後一次檢閱結業操。劉賜蕙致辭時表示，下周將結束38年的警務生涯，感謝警隊的栽培和信任，與一支專業、有承擔、愛國香港的警隊一同成長，為她畢生的榮幸。



下周將結束38年警務生涯 劉賜蕙感謝警隊的栽培和信任

今日香港警察學院舉行結業會操，共有33名見習督察及123名學警結業。劉賜蕙退休前最後一次檢閱警察學院舉行結業會操，她致辭時表示，下周將結束38年的警務生涯，感謝警隊的栽培和信任，以及同事的支持和愛護，一支專業、有承擔、愛國香港的警隊一同成長，為她畢生的榮幸。

▼4月22日香港警察學院舉行結業會操▼



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劉賜蕙指國安法生效後 警隊成為維護香港穩定與國安堅定力量

她又表示，2019年反修例事件嚴重破壞國家安全，自《香港國安法》生效後，「警隊已經由一支維護城市治安嘅警察轉變成為維護香港穩定同國家安全堅定、可靠嘅執法力量。」

劉賜蕙：香港面對的國安形勢仍存在暗湧

她指，國安處進行多次大型執法行動，拘捕多名反中亂港頭目，成功打擊不少危害國家安全行為，反映警隊同心合力維護國家安全。她形容，《香港國安法》對社會穩定發揮「定海神針」作用，但香港所面對的國安形勢仍存在暗湧：「反中亂港份子繼續積極利用軟對抗手段，發放煽動性訊息，本土恐怖主義風險不容忽視，外部勢力更不惜一切去壓我哋國家同香港。」

警務處處長蕭澤頤代表警隊感謝劉賜蕙過去38年的貢獻。（鄧宇詩攝）

蕭澤頤：劉賜蕙對維護國家安全以及社會治安貢獻非常重大

警務處處長蕭澤頤表示，與劉賜蕙共事多年，她的貢獻非常之大。過去3年對於維護國家安全以及社會治安的貢獻非常重大，他代表警隊感謝劉賜蕙過去38年的貢獻。