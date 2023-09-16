鄭雁雄檢閱警隊結業會操：反中亂港分子圖捲土重來　築牢國安防線

香港警察學院今早（16日）舉行結業會操，中聯辦主任鄭雁雄擔任檢閱官，檢閱畢業的見習督察和學警，是警隊結業操首次由中聯辦主任出任檢閱官。鄭雁雄在頒發最優秀學員獎後，致辭指畢業人員精神昂揚，隊列齊整、紀律嚴明，充分展現香港警隊專業素質和良好風貌。



鄭雁雄指，目前還有外國敵對勢力企圖破壞香港發展穩定，還有反中亂港分子妄圖捲土重來，但他堅信，在港府帶領下，香港警隊上下一定會忠誠專業、恪盡職守，全面準確貫徹一國兩制方針，嚴格執行香港國安法和本地法律，全力築牢國家安全防線。



警察結業會操首次由中聯辦主任擔任檢閱官

香港警察學院結業會操今早在黃竹坑香港警察學院舉行，擔任檢閱官的鄭雁雄抵達檢閱操場後，在基礎訓練學校校長陪同下步上檢閱台。之後，護旗方隊進場，升旗儀式開始，當護旗方隊離場，會操隊伍向鄭雁雄致第一次「全體敬禮」。

中聯辦主任鄭雁雄9月16日在香港警察學院結業會操擔任檢閱官，他指仍有反中亂港分子妄圖捲土重來，冀警隊全力築牢國家安全防線。（盧翊銘攝）

鄭雁雄：香港警隊是守護香港一國兩制實踐重要力量

鄭雁雄檢閱隊伍，期間有和督察、警員和警員入職課程學員交談後，在頒發最優秀學員獎作「檢閱官致辭」。鄭雁雄指，香港警隊是守護香港一國兩制實踐的重要力量，特別是近數年面對一系列前所未有的考驗，香港警隊同袍齊心，不負所託，勇於維護國家安全的重任，實行維護社會穩定之使命，有力保障多場大事盛事順利舉行。

鄭雁雄指警隊為香港從由亂到治、走向由治及興作出重大貢獻，以實際行動忠誠勇毅、心繫社會，寫在護國安崗章程，寫在捍衛法治的前沿，寫在為民解難的一線，得到中央政府和香港各界的高度評價和充分肯定，不愧為忠勇之師、文明之師，無愧為香港衛士國家工程。

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不過，鄭雁雄稱也還有外國敵對勢力企圖破壞香港發展穩定，也還有反中亂港分子妄圖捲土重來，而他堅信在特區政府帶領下，香港警隊上下一定會忠誠專業、恪盡職守，始終堅決維護國家安全，全面準確貫徹一國兩制方針，堅決維護特別行政區限制執行，嚴格執行香港國安法和本地法律，全力築牢國家安全的防線，始終堅定保障社會穩定同各類違法犯罪行為堅決有效作鬥爭，切實保護市民生命和財產安全，為維護香港、亞洲最安全城市的聲譽做出應有的貢獻。

鄭雁雄作「檢閱官致辭」後，會操隊伍再前進，並向鄭雁雄致第二次「全體敬禮」，之後會操隊伍離場，結業班步操經過檢閱台向鄭雁雄敬禮。

▼2022年7月9日 警察學院結業會操▼



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