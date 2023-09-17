北上消費｜周五六45萬港人返內地　內地客近17萬　北上多南下逾倍

港府正推動「香港夜繽紛」，同時深圳積極打造10個「港人旅遊消費服務示範街區」，鼓勵港人北上消費。入境處數字顯示，昨日（16日）周六有26萬人次北上，上周五（15日）有19萬人次，兩日合計45萬人次，同時南下內地訪客兩日合共16.9萬人次，意味過去兩日北上港人數字，高出南下內地客1.6倍。



▼港人北上消費▼



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根據入境處資料，上周五（15日）香港居民出境數字近25萬人次，當中七成即約19萬人次經不同口岸北上，而昨日香港居民出境數字為32.6萬人次，北上港人佔近八成約26萬人次，兩日合計有45萬人次北上。

兩日28萬人次「逆差」

至於訪港內地客，上周五有約6.5萬人次，昨日有10.4萬人次，兩日共有16.9萬人次，單計過去兩日本港出現28.1萬人次「逆差」，北上港人多南下內地客1.6倍。

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深圳打造「港人旅遊消費服務示範街區」

深圳市發改委本月15日印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出21條促進消費的重點措施，其中便利港人為五大重點的其中一項。文件要求要在全深圳市打造10個以上「港人旅遊消費服務示範街區」、發放消費券，更要完善「跨境支付」，努力推動港澳遊客在深圳消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸，展現食衣住行全方面吸引港人北上的決心。