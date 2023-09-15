深圳羅湖KK TIME商場開幕　地鐵可達　港人專屬消費券每日200元

深圳羅湖新商場「KK TIME」9月初盛大開幕，「KK TIME」位處地鐵水貝站（3號線）、洪湖線（7號線）交匯處，毗鄰天深圳洪湖公園，佔地商業面積達10萬㎡，首創「珠寶文化」主題街區。開幕期間更祭出港人專屬優惠，每日可以領取200元的消費券，消費滿一定額度可以抵用。



據了解，「KK TIME」定位是大型全生活購物中心，是一座集生活方式、珠寶文化藝術以及觀光旅遊於一體的超級商業綜合體。商場以「美好生活聚場」為核心，引入多元品牌組合。

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由於身處黃金珠寶核心商圈與洪湖公園邊，KK TIME將依託珠寶產業集聚區和特色珠寶文化，預計將開展多樣商業文化活動，將藝術、時尚美學、音樂融入珠寶，打造新型的文化消費新空間。

KK TIME

地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口／7號線洪湖站D出口



港人專屬優惠活動 每日優惠200元

2023年9月08日至10月07日活動期間，顧客憑本人「香港身分證」、「港澳居民來往內地通行證」可至L1客服台領取200元消費券。

顧客須根據客服指引註冊會員，即可發放消費券包至對應會員帳號，顧客憑KKTIME會員小程序內領取的電子消費券到指定門店消費。每人每天限領一次。

消費券包內容包括：

1.50元餐飲消費券(到店消費金額滿200元人民幣可立減50元人民幣)

2.50元零售消費券(到店消費金額滿500元人民幣可立減50元人民幣)

3.100元零售消費券(到店消費金額滿1000元人民幣可立減100元人民幣)

附圖看能使用優惠券的門店：

深圳2023年擬開業購物中心清單

《贏商網》報道，2022年商業地產面臨前所未有的考驗與挑戰，深圳也包括在內。按照2022年初盤點，正常情況下該年是供應爆發期預計開出27座新購物中心，合計201.4萬平方米。實際上，2022年如期開業率僅有48%。

歷經2022年多數項目延期開業，2023年深圳擬開業項目對開業時間都持謹慎態度。多數項目具體開業時間仍不明確，而從已瞭解的資訊來看，下半年會進入到供應集中時間段。據贏商網不完全統計，2023年深圳預計將迎18座新項目入市，總體量僅112.6萬平方米，為近三年最低。

從區域來看，近年來的商業熱門區域南山、寶安仍在積極推動新項目入市。其中寶安區以34萬平方米的商業體量位居榜首，南山區緊隨其後將有4個新項目合計29.5萬平方米的商業體量入市。其他區供應體量相對較小。