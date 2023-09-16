深圳將設10個港人旅遊示範街區？一文睇清鼓勵北上消費十大重點

深圳市發改委15日印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出21條促進消費的重點措施，其中便利港人為五大重點的其中一項。文件要求要在全深圳市打造10個以上「港人旅遊消費服務示範街區」、發放消費券，更要完善「跨境支付」，努力推動港澳遊客在深圳消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸，展現食衣住行全方面吸引港人北上的決心。



深圳羅湖搶先香港2個月開始推廣夜經濟。（范玉瑩攝）

《香港01》整理十大重點如下：

一、面向港澳遊客加強宣傳推介。推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略。

二、在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所提供繁體和英文旅遊、消費、文娛等諮詢手冊，聯合香港有關媒體、商會、旅行社等開展推廣活動，推動港澳遊客在深消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸。

深圳市遊玩打卡地圖

三、鼓勵各區整合最佳化轄區優質旅遊資源，面向港澳遊客發放旅遊消費券。

四、最佳化港澳遊客消費服務：鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶面向持「回鄉證」的港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務。

五、提供便利港澳遊客閱讀使用的菜單頁面和操作指南，提升線上系統對港澳證件的識別度和匹配度。

深圳羅湖新商場「KK TIME」9月初盛大開幕，開幕期間更祭出港人專屬優惠，每日可以領取200元的消費券，消費滿一定額度可以抵用。

六、開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。

七、完善跨境支付環境：支援港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數位人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平。

八、擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯絡」錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，支援開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數位人民幣紅包跨境消費活動。

WeChat Pay HK的「跨境支付」功能早在2018年已經推出，而目前涵蓋的商戶已經非常多（蔡浩騰 攝）

九，策劃舉辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」和「深港跨境美食節」等系列促消費活動，激發餐飲消費熱情，支援八卦一路、向西村、皇崗村、鹽田海鮮街等傳統特色美食街區煥新發展，擦亮老字號招牌。大力培育引進頭部餐飲企業，對符合條件的新引進餐飲企業分檔給予最高100萬元獎勵。（此點在壯大服務消費一項）

十、便利「北上」香港單牌及深港兩地車牌電動車在深充電、換電服務，推動在港人消費集中區域充電設施配備充電轉換器。加快建設便捷高效的充電網路，到2024年底累計建成充電樁45萬個、超級快充站175座、V2G示範站85座、綜合能源補給站30座。(此點在鼓勵汽車消費一項)

重慶一停車場內新能源車正在充電。（資料圖片/中新社）

綜觀《深圳市關於促進消費的若干措施》全文，共出現6次「港澳遊客」，兩次「港人」，五大重點中更單獨列出「便利港人北上」，可看出深圳市政府的決心。其中有不少項目，例如派發港澳遊客消費地圖、攻略等，早在8月就已經開始執行。

深圳文化廣電旅遊體育局推出了《我同勒港》深圳旅遊攻略折頁小冊子，於8月13日起在5大口岸免費發放：

另外，文件中提到，支持老舊汽車更新消費，對提前報廢或遷出「國Ⅳ」（國家制定的汽車排放標準）及以下排放標準的普通小汽車並於2023年底前購置符合條件新能源汽車的，給予最高一萬元人民幣補貼，可與省、市、區其他補貼疊加享受。