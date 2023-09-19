國務院任命郭俊峯為入境處處長　區嘉宏即日退休前休假

新華社報道，依照《基本法》有關規定，根據香港特區行政長官李家超的提名和建議，國務院決定，任命郭俊峯為入境事務處處長，免去區嘉宏的入境事務處處長職務。



郭俊峯原為入境處副處長(管制、簽證及證件)，今（19日）獲升任入境處處長。（政府新聞處）

行政長官李家超對於郭俊峯的任命，表示郭俊峯在入境事務處服務34年，擁有豐富的部門運作經驗，「他具備管理和領導才能，我深信他定能帶領入境事務處，迎接未來的挑戰。」

對於區嘉宏退休，李家超表示，區嘉宏於2020年7月出任入境事務處處長以來，致力確保出入境管制及旅客通關安排有效和暢順地運作，表現卓越，帶領入境事務處成為一支高效和專業的入境服務隊伍，「我代表香港特別行政區政府感謝區嘉宏對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。」

郭俊峯，54歲，原為入境處副處長(管制、簽證及證件)，主要管轄範疇除了制定及實施出入境管制、個人證件、簽證和入境前管制政策，亦包括管理現行管制站工作、監督為香港居民簽發身份證及旅行證件的工作以及為在外遇事故的香港居民提供切實可行協助的工作。

郭俊峯較區嘉宏遲一年、即1989年加入當時的人民入境事務處，加入時同樣任助理入境事務主任，郭曾駐守於不同崗位，2008年及2010年曾獲借調至保安局和公務員事務局擔任助理秘書長，協助制定出入境口岸和公務員紀律等政策。

▼9月13日 區嘉宏退休前最後一次主持結業會操▼



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區嘉宏在服務入境事務處34年後，即日開始退休前休假，上周三（13日）主持新一期入境處學員結業會操。

1988年加入人民入境事務處（入境事務處前身）的區嘉宏，最初任職助理入境事務主任，之後晉升總入境事務主任、助理首席入境事務主任及首席入境事務主任，至2018年晉升入境事務處助理處長，2019年任副處長，2020年7月升任處長，兼任國家安全委員會成員至今。