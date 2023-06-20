監警會｜首5個月須匯報投訴按年增68%　不滿態度欠佳升四分三

監警會今日（20日）與警務處舉行會議，今年首5個月警方有717宗須匯報投訴，較去年同期上升68%，警方解釋今年初疫情放緩，回復社交活動，警民接觸增多令投訴上升；監警會期內通過670宗須匯報投訴，當中30宗證明屬實。



警務處本月開始停止位於灣仔的投訴警察課報案中心運作，監警會主席王沛詩指，中心「一日平均無一單，資源唔係最好運用」，最重要仍有合理渠道。 監警會又指暫未收到有關六四當日警員執法投訴。



監警會今日舉行例會。（資料圖片/歐嘉樂攝）

投訴警察課今年首5個月有717宗須匯報投訴，較去年同期427宗上升67.9%，當中九成屬輕微投訴，疏忽職守有383宗上升66%、行為不當/態度欠佳有283宗升75%、粗言穢語有13宗升86%；嚴重投訴中毆打有27宗升29%，濫用職權11宗升近1.8倍。

警方解釋社會復常警民接觸增加

投訴警察課高級警司陳憲鈞解釋，本港去年第五波疫情，社會活動較少，投訴數字創歷史低位，今年初社交措施放寬，警民接觸增加，警隊首5個月進行了74萬宗截停搜查及110萬宗交通執法，投訴亦相應上升。

2023年6月4日，警方截停市民，搜查隨身物品。（張浩維攝）

監警會通過670宗投訴 30宗屬實

首5個月獲監警會通過的須匯報投訴有670宗，當中證明屬實及未經舉報但證明屬實各有15宗合計4.4%，並無過錯有33宗、無法實有27宗、虛假不確有7宗，至於透過簡便方式解決有133宗、無法追查有163宗、撤回投訴有277宗。

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警停運投訴中心 主席：最重要有合理渠道

警務處本月12日起，停止灣仔投訴警察課報案中心，監警會主席王沛詩表示，事前已獲警方知會，「一日平均無一單，資源唔係最好運用」，認為重要是有合理渠道投訴，現時有預約投訴及電子投訴，市民亦可到各警署作出投訴。

王沛詩又指，暫時未收到有關六四當日的投訴，強調即使是六四、七一抑或任何事件，當收到投訴後都會公平公正嚴肅跟進，至於七一暫未接獲有公眾活動，監警會會在可以協助調查投訴下，才考慮是否派「觀察員」落地。