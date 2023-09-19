世界經濟自由度　香港首失第一輸新加坡　港府：年報公正性成疑

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）今日（19日）發表《世界經濟自由度2023年度報告》，香港首次失去榜首之位，排名全球第二，以0.01分輸給新加坡。



港府晚上發聲明，仍形容報告「繼續位居全球前列」，但反駁報告之中多項描述，特別提及該研究所《2023年報》對《港區國安法》執法行動的評論，實屬偏頗，令年報結論的公正性成疑。



加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發表《世界經濟自由度2023年度報告》，香港首次失去榜首之位。（資料圖片）

1996年開始發布以來 香港首未能蟬聯榜首

菲沙研究所《世界經濟自由度2023年度報告》顯示，新加坡世界經濟自由度以總評分8.56分排名第一，香港則以8.55分屈居第二，相差0.01分。自報告1996年開始發布以來，本港直至去年連續26年位列全球第一，今次首次未能蟬聯。

港府於聲明之中提及香港「繼續位居全球前列」，而在《2023年報》的5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」繼續位列首位，「監管」位列全球第三，有關「政府規模」及「穩健貨幣」的評分和排名與去年比較亦有改善。

港府發言人表示，香港是全球最開放和便利營商的地方之一，匯聚來自內地和海外近9,000家公司，足證香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，香港亦是全球唯一融合國際優勢與中國優勢的經濟體。

港府批三項描述「不符事實」

對於菲沙研究所指稱，內地在港施加了新的「重大進入壁壘」、限制聘用外地勞動力以及增加營商成本，港府直指「不符事實」、「對這沒事實根據的說法，完全不認同」，並表示失望。發言人指，香港的勞工政策並沒有改變，在保障本地工人優先就業的前提下，香港特區政府設有不同計劃，供僱主按實際需要申請輸入勞工，填補勞工市場所缺乏的技能，維持本港的競爭力和發展需要。

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發表《世界經濟自由度2023年度報告》，香港首次失去榜首之位。（資料圖片）

轟「內地軍事干預香港法治」論點完全虛構及違反事實

港府發言人直指，《2023年報》提及「內地軍事干預香港法治」的論點，「屬完全虛構及違反事實」，強調香港特區在「一國兩制」之下享有高度自治權，香港的法治沒有受軍事干預。至於《2023年報》指「對司法獨立和香港法院公正性的信心削弱」，港府發言人重申，香港的司法制度一直深得國際社會推崇，《憲法》和《基本法》為基本權利和自由提供憲制上的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和獨立司法權之下得以鞏固。港府亦於聲明之中表示，香港特區法官的任免亦不受政治或其他無關因素的影響，針對香港司法機構獨立性以及公正性的指控是毫無事實根據的。

港府續指，《2023年報》對《港區國安法》相關執法行動的評論，實屬偏頗，令年報結論的公正性成疑，港府會繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。