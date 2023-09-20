休班警疑失手機　襲擊拒協助巴士司機　事主指被告「不像警察」

休班警涉嫌於本年初，在小西灣巴士總站的員工休息室襲擊一名巴士司機，被控一項襲擊致造成身體傷害罪。他否認控罪，案件今（20日） 在東區法院開審。涉案司機作供指，被告案發時遺失手機，兇惡地要司機協助尋找，又自稱是警員。惟司機指被告「樣子根本不像警察」，遂取出手機打算報警。被告便爭奪手機，又連番施襲，把司機壓在枱上，司機數次喊救命，被告才停手。



被告劉驍璋(48歲)，現已停職，控罪書上無報稱職業。他被控於2023年1月8日，在香港小西灣(藍灣半島)巴士總站城田員工休息室内襲擊郭福基，因而對該郭福基造成身體傷害。

涉案司機供稱，被告劉驍璋(圖)案發時「樣子根本不像警察」。(資料圖片)

車長形容被告情緒失控「樣子根本不像警察」

以普通話作供的郭福基今作供指，案發日晚上11時許，自己正在休息室。被告步履不穩走到該室，指自己遺失手機，要求協助，郭的同事著被告到其他地方尋找。其後郭離開該室，被告便纏住郭，要求對方幫他找電話，郭回應自己要開車，無法協助。

惟被告抓著郭的背包，把對方拉進休息室，兇惡地重複要求。被告又拉扯郭衣領，聲稱是警員。郭形容，被告當時狀似快將情緒失控，「樣子根本不像警察」，取出手機打算報警。惟被告爭奪手機，期間跌倒在地。他站起後，踩郭的腳面，又向他連環揮拳。郭以雙手擋格，被告則把他壓在枱上，大叫：「嚟呀嚟呀」。郭數次喊救命，對方才停手，而郭其後亦報警。

案件編號：ESCC 760/ 2023