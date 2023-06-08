休班警等5男涉工廈賭場賭博　官指現場有桌遊或屬社交場合裁罪脫

休班警與另4男疑在懷疑在工廈內的賭場內賭博，遇上警查搜查拘捕，且他們亦未戴口罩，被控賭場內賭博及違口罩令兩罪。5名被告爭議該單位並非條例內所指的賭場，案件今(8日)在沙田法院裁決，裁判官指該單位內除了麻雀枱外，亦有卡拉OK及桌上遊戲等，亦有被告稱未有支付入場費，故認為控方未能證明單位是賭場，案發時或屬私人社交場合，裁定5被告全部罪名不成立。



5名被告分別為周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）、胡思慧（47歲，家庭主婦），及鍾志恒（37歲，警員），同被控一項「在賭場內賭博」罪，指他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。此外，5人各被控1項違反口罩令。

休班警鍾志恒被裁定所有罪名不成立。(資料圖片)

爭議涉案場所是否為收益而籌辦

案中爭議為，各被告是否屬於賭博條例第3（2）條所指的合法博彩情況，即涉案博彩遊戲是在私人處所內的社交場合中進行，而非以生意或業務，亦非為任何人的私有收益而籌辦。

單位內亦有桌上遊戲及卡拉OK

裁判官裁決時指，涉案警員需在他人帶領下，才可進入單位。此外，該單位內除有2張麻雀枱和隔音綿，亦有卡拉OK、桌上遊戲等，案發時有人在進食。裁判官認為，涉案單位當時或屬社交場合。

有被告稱沒有支付入場費

此外，控方依賴一個WhatsApp 群組的對話截圖，指5名被告均為群組成員，該群組有公告提及到場要收費等。惟裁判官指，公告沒有提及涉案單位，亦有被告在錄影會面指沒有支付入場費。

裁判官因此裁定5名被告的賭場內賭博罪不成立；同時，控方未能成功舉證涉案單位屬公眾地方，因此各被告面對的違反口罩令亦不成立。

案件編號：STCC57/2023