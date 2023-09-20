兩兒童感染甲型流感留醫ICU　情況危殆　無接種季節性流感疫苗

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正調查兩宗分別5歲和9歲的兒童，感染甲型流感嚴重個案，他們均沒有接種今年季節性流感疫苗，並且出現發燒、咳嗽、呼吸困難和嘔吐等病徵，分別併發腦炎及肺炎。目前兩人於深切治療部留醫，情況危殆。另有一名她們的家居接觸者出現病徵。



衞生署衞生防護中心正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，他們均沒有接種今年季節性流感疫苗。（資料圖片）

首宗個案涉及一名過往健康良好的5歲女童。她於9月18日起發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難和嘔吐，9月19日到聖德肋撒醫院求診。她今日因病徵惡化到伊利沙伯醫院求醫，並入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況危殆。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。

另一宗個案涉及一名患有哮喘的9歲男童。他於9月17日起發燒、咳嗽、呼吸困難和嘔吐，9月19日到威爾斯親王醫院求診，並入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人現時情況危殆。他的其中一名家居接觸者現時出現病徵。

衞生防護中心初步調查顯示，兩名病人潛伏期內均沒有外遊。中心正繼續調查，並提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。