流感｜9歲女童患H3甲型流感併發休克　現情況穩定

衞生署衞生防護中心今(4日) 調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的9歲女童。她曾有發燒、咳嗽和嘔吐等症狀，呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。病人經治療後好轉，現時情況穩定。



一名過往健康良好的九歲女童，於9月2日起發燒、咳嗽和嘔吐。（資料圖片）

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的三名家居接觸者出現呼吸道病徵，中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人表示，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。