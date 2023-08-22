流感｜少年染甲型流感嚴重肺炎併發敗血性休克　情況嚴重仍留醫

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，一名有過往健康良好的16歲少年因染流感，情況嚴重仍留醫。他在上周五（18日）起發燒、頭痛、喉嚨痛和呼吸困難，並在昨日（21日）分別向家庭醫生及仁濟醫院急症室求醫，同日入住瑪嘉烈醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為嚴重肺炎併發敗血性休克。病人情況嚴重，現於兒童深切治療部留醫。



衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的一名家居接觸者出現喉嚨痛和流鼻水等病徵。



染甲型流感少年現於瑪嘉烈醫院留醫，情況嚴重。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的16歲少年。他上周五（18日）起發燒、頭痛、喉嚨痛和呼吸困難，並在昨日（21日）日分別向家庭醫生及仁濟醫院急症室求醫，同日入住瑪嘉烈醫院接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為嚴重肺炎併發敗血性休克。病人情況嚴重，現於兒童深切治療部留醫。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的一名家居接觸者出現喉嚨痛和流鼻水等病徵。中心正繼續調查。