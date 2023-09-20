香港夜繽紛｜零售協會：中秋起晚上8時後消費滿$200　獲發優惠券

政府以「香港夜繽紛」為主題推出一系列活動催谷夜經濟，香港零售管理協會響應，推出名為「夜消費．有Jetso！」獎賞活動。本月中秋節（29日）當日起，只需要於晚上8時至凌晨3時於任何實體店鋪以「拍住賞」（Tag&Go）或支付寶香港（Alipay HK）消費滿200元，則可獲發電子優惠券。市民可憑券於指定商戶領取優惠。



▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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「夜消費．有Jetso！」獎賞活動於9月29日中秋節揭開序幕，至11月30日期間，消費者只要在晚上8時至凌晨3時的時段內作任何本地線下消費，以每張訂單計算，單次消費達港幣200元，透過「拍住賞」（Tag&Go）或支付寶香港（Alipay HK）付款，即可獲發手機獎賞短訊（SMS）或電子優惠券。

電子優惠券有效期為一星期，期間可在全日任何營業時段，到參與活動的零售店舖或食肆領取優惠。香港零售管理協會指，參與是次活動的商戶横跨超市百貨、傢俬電器、電訊及電子產品、鐘錶珠寶、眼鏡時裝、化粧及個人護理用品、補健食品，以及餐飲和便利店等不同種類的零售店舖。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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協會表示，正邀請更多電子支付工具參與，鑑於參與的零售商陸續增加，協會將在官方網頁和參與是次活動的電子支付平台，持續更新參與店舖名單，及其提供的獎賞禮遇等資訊。