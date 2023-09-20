香港夜繽紛｜灣仔海濱9.27辦懷舊夜市　有美食、占卜、無人機匯演

政府大力宣傳「香港夜繽紛」，灣仔海濱水上運動及康樂主題區將於本月27日起，一連六日舉行 「海濱藝遊坊」，大賣香港百年老經典情懷，提供香港懷舊美食，如中式糕點、滷水、粢飯等，亦有懷舊工作坊，體驗占卜風水命理、麻雀雕刻等，個別日子晚上會有無人機文化匯演。



灣仔海濱水上運動及康樂主題區將於9月27日至10月2日舉行 「海濱藝遊坊」。（海濱藝遊坊網頁截圖）

懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」將於9月27日至10月2日的晚上，於灣仔海濱舉行，活動包括香港文化、藝術、音樂及科技的嘉年華，讓入場人士感受香港百年老經典情懷，仿如置身於繁華的霓虹燈年代。

「海濱藝遊坊」活動詳情



地點：灣仔海濱水上運動及康樂主題區（灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開）



日期：9月27日至10月2日



場地開放時間：下午3點至午夜12點



美食區時間：下午6點至晚上11點



．懷舊香港街頭美食



有傳統港街頭美食，如中式糕點、滷水、粢飯、小食如烤魷魚和雞仔餅、串燒、手工啤酒等，配合多張懷舊大排檔圓枱及膠櫈，重塑舊式大排檔情懷

．懷舊文化工作坊



體驗民間占卜風水命理、麻雀雕刻、麵粉公仔、織蒸籠等

．《特色香港 Uniquely Hong Kong》藝術廊及《維港日出。印象》巨型壁畫



由藝穗會和藝全人聯手打造的藝術廊將與多個本地出色的設計師聯合舉辦香港美術畫廊，展出多幅帶有香港街道，商鋪，節日等香港懷舊特色的畫作，售出的作品部份收益會作為慈善用途

．「傷健共展能」 慈善表演



由香港傷健共融網絡及藝全人合力籌備的慈善表演，將會為他們提供一個展示才藝的舞台，當中包括中西樂器表演、舞蹈表演、街舞表演、歌唱表演等。

．無人機文化匯演



維港夜空將派出800架無人機進行燈光表演，呈現多個香港特色地標及香港本土藝術文化

．年輕樂隊及歌手音樂表演



藝穗會派出共10組樂隊輪流作音樂表演

．香港電影之夜



藝穗會準備多套燴炙人口的香港電影供大家觀賞

「海濱藝遊坊」由發展局與非牟利機構「香港傷健共融網絡」及「藝穗會」聯合舉辦，由維港海上發展 (Victoria Waters) 負責活動統籌，發展局免費提供場地及在場地設置上提供支援，攤位免付租金。

▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼

