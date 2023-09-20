香港夜繽紛｜ifc商場推三大秋季禮遇　最高可獲1300元電子禮券

政府致力推動夜經濟。香港ifc商場為支持香港夜繽紛，將於今年中秋節與國慶黃金周連日假期，推出「三大秋季尊尚禮遇」。當中包括送出高達1,300元的電子購物禮券。



香港ifc商場指出，設有3項獎賞，第1重禮遇為「秋日購物獎賞」，價值高達港幣1,300元電子購物禮券以及美容護理禮品；第2重禮遇為「秋夜餐飲接力賞」，商場與餐飲商戶聯手推出多項晚間優惠；第3重禮遇為「夜暢遊泊車優惠」，傍晚以後光臨的客人可享連續3小時免費泊車禮遇。

於2023年9月28日至10月8日期間或禮券送罄為止，成為CLUB ic 會員並以電子貨幣於同日消費滿指定金額，即可獲贈價值高達港幣1,300 元香港ifc商場電子購物禮券、價值港幣100 元BEYORG指定消費電子購物禮券，以及A.O.R有機片裝眼膜或BEYORG有機面部及頭髮護理套裝乙份，換罄即止。

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「秋夜餐飲接力賞」 下午5時後可享餐飲折扣優惠

香港ifc商場將充滿奬賞的秋日假期延續到夜晚，餐飲禮品商戶聯手推出「秋夜接力賞」多項晚間優惠，於場內指定餐飲商戶享受指定時段晚市餐飲，即可享各種美饌優惠。

餐飲優惠之外更送上夜夜賞禮遇優惠，於中秋佳節為親朋好友準備體面又有心意的節慶賀禮，顧客於活動期間每日下午5時後購物，即可享指定優惠。其中包括惠顧香港福茗堂茶莊淨價滿港幣500元即贈茶禮乙份。

「夜暢遊泊車優惠」 3小時免費泊車

由即日起於單次消費滿港幣300元或以上，並於下午5時後入車的客人，即可享有「夜暢遊泊車優惠」連續3小時免費泊車禮遇。