十一國慶黃金周｜政府再開會商疏導旅客 料維港兩岸銅鑼灣或迫爆
內地十一黃金周將至，文化體育及旅遊局今日（20日）表示，連同旅遊業監管局、旅遊發展局等，再次舉行跨部門會議，商討應對黃金周的人流的安排。有份與會的旅議會總幹事楊淑芬表示，預料國慶煙花匯演期間，尖沙咀和中環海濱一帶將會人頭湧湧，而在「香港夜繽紛」措施加持下，銅鑼灣亦會是旅遊旺區，相關部門將會密切留意人流情況，加強公共交通的班次，疏導旅客。
另外，政府又指，相關部門會在各口岸加強人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排等，以避免旅客在口岸大排長龍。
▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼
會議由文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持，除了海關、警務處、入境處、運輸署、多區民政事務處等政府部門代表外，旅監局、旅發局、旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。
會上提到，在國慶黃金周期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排，海關、警務處、入境處等部將會啟動跨部門聯合指揮中心，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持聯繫，適時採取應變措施。
多區民政事務處會密切留意在國慶黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。
旅監局則會加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，並會加強執法，海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊強迫購物等不良營商手法。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今次國慶黃金周正值中秋節，本港多處均會舉行大型活動包括國慶煙花匯演、大坑舞火龍及市區中秋綵燈會等，相關政府部門和業界會更注重人流管制和疏導，政府亦會密切留意黃金周期間的旅客訪港情況，因應實際情況加強協調。
有份參與會議的旅議會總幹事楊淑芬表示，今年是相隔五年後，維港再有國慶煙花匯演，預料屆時兩岸均會有不少旅客和港人觀賞，故屆時當局會留意尖沙咀和中環海濱一帶的人流聚集，尤其是煙花完結後人潮散去的情況，運輸署將會公布封路措施。
她又指，在「香港夜繽紛」加持下，商場等會延遲關門時間，相信市面氣氛會好轉，當局預料銅鑼灣亦會是旅遊旺區，相關部門已作出應對，並會因應人流增加公共交通工具班次，「隨時候命」，以疏導人流。