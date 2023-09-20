十一國慶黃金周｜政府再開會商疏導旅客　料維港兩岸銅鑼灣或迫爆

內地十一黃金周將至，文化體育及旅遊局今日（20日）表示，連同旅遊業監管局、旅遊發展局等，再次舉行跨部門會議，商討應對黃金周的人流的安排。有份與會的旅議會總幹事楊淑芬表示，預料國慶煙花匯演期間，尖沙咀和中環海濱一帶將會人頭湧湧，而在「香港夜繽紛」措施加持下，銅鑼灣亦會是旅遊旺區，相關部門將會密切留意人流情況，加強公共交通的班次，疏導旅客。



另外，政府又指，相關部門會在各口岸加強人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排等，以避免旅客在口岸大排長龍。



9月20日，文化體育及旅遊局召開會議統籌國慶黃金周接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處圖片）

▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



+ 17

會議由文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持，除了海關、警務處、入境處、運輸署、多區民政事務處等政府部門代表外，旅監局、旅發局、旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。

會上提到，在國慶黃金周期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括人流管理、增加旅遊巴泊位、加密交通班次等安排，海關、警務處、入境處等部將會啟動跨部門聯合指揮中心，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持聯繫，適時採取應變措施。

多區民政事務處會密切留意在國慶黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

9月20日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持會議，商討國慶黃金周接待訪港旅客的安排。（政府新聞處圖片）

旅監局則會加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，並會加強執法，海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊強迫購物等不良營商手法。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今次國慶黃金周正值中秋節，本港多處均會舉行大型活動包括國慶煙花匯演、大坑舞火龍及市區中秋綵燈會等，相關政府部門和業界會更注重人流管制和疏導，政府亦會密切留意黃金周期間的旅客訪港情況，因應實際情況加強協調。

旅議會總幹事楊淑芬。（資料圖片／羅君豪攝）

有份參與會議的旅議會總幹事楊淑芬表示，今年是相隔五年後，維港再有國慶煙花匯演，預料屆時兩岸均會有不少旅客和港人觀賞，故屆時當局會留意尖沙咀和中環海濱一帶的人流聚集，尤其是煙花完結後人潮散去的情況，運輸署將會公布封路措施。

她又指，在「香港夜繽紛」加持下，商場等會延遲關門時間，相信市面氣氛會好轉，當局預料銅鑼灣亦會是旅遊旺區，相關部門已作出應對，並會因應人流增加公共交通工具班次，「隨時候命」，以疏導人流。