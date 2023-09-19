十一國慶︱康文署設施10.1免費使用 下周一上午7時起可預約
為慶祝74周年國慶，康樂及文化事務署轄下大部份收費康樂文化設施於10月1日免費供市民使用。署方今日（19日）公布，市民可於下周一（25日）上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂10月1日未被團體預訂的康樂設施。
另外，康文署10月1日亦會免費開放轄下香港科學館和太空館天象廳節目外的常設展覽，以及科學館專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽。另外多間博物館亦均可免費入場。
市民可於下周一上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂10月1日未被團體預訂的康樂設施；屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務；而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務。
康文署10月1日免費開放康樂設施包括：
1：室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；
2：戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；
3：公眾游泳池（不包括只供團體作訓練的灣仔游泳池；因年度維修而暫停開放的游泳池：港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池及屏山天水圍游泳池；及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及
4：水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。
租用人預訂開始首10分鐘未取場即失資格
康文署規定每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。由於預期市民會踴躍預訂設施，早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。公眾游泳池設施無需預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。
康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。
科學館和太空館10.1免費開放
文化活動方面，康文署10月1日亦會免費開放轄下香港科學館和太空館天象廳節目外的常設展覽，以及香港科學館的專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽；香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心亦正舉辦一系列精彩展覽，均免費入場，歡迎市民前往參觀。香港鐵路博物館由於正進行展覽更新工程，仍會關閉。
為配合警方於10月1日國慶煙花匯演，會於尖沙咀海旁一帶實施的人群控制措施，香港藝術館及香港太空館當日將提早於下午6時休館。