十一國慶︱康文署設施10.1免費使用　下周一上午7時起可預約

為慶祝74周年國慶，康樂及文化事務署轄下大部份收費康樂文化設施於10月1日免費供市民使用。署方今日（19日）公布，市民可於下周一（25日）上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂10月1日未被團體預訂的康樂設施。



另外，康文署10月1日亦會免費開放轄下香港科學館和太空館天象廳節目外的常設展覽，以及科學館專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽。另外多間博物館亦均可免費入場。



市民於10月1日可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施。（區嘉俊攝/資料圖片）

市民可於下周一上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂10月1日未被團體預訂的康樂設施；屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務；而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務。

康文署10月1日免費開放康樂設施包括：

1：室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

2：戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

3：公眾游泳池（不包括只供團體作訓練的灣仔游泳池；因年度維修而暫停開放的游泳池：港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、東昌街游泳池、青衣西南游泳池及屏山天水圍游泳池；及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及

4：水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。



租用人預訂開始首10分鐘未取場即失資格

康文署規定每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。由於預期市民會踴躍預訂設施，早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。公眾游泳池設施無需預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

科學館和太空館10.1免費開放

文化活動方面，康文署10月1日亦會免費開放轄下香港科學館和太空館天象廳節目外的常設展覽，以及香港科學館的專題展覽「天生我『材』──材料科學與設計」展覽；香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心亦正舉辦一系列精彩展覽，均免費入場，歡迎市民前往參觀。香港鐵路博物館由於正進行展覽更新工程，仍會關閉。

為配合警方於10月1日國慶煙花匯演，會於尖沙咀海旁一帶實施的人群控制措施，香港藝術館及香港太空館當日將提早於下午6時休館。