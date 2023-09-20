十一｜旅議會稱夜繽紛或難吸內地客　新疆等地「好搶客」成挑戰

今年中秋節及十一國慶連成假期，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，保守估計9月29日至10月6日整個內地黃金周，會有100萬內地旅客人次來港。她認為，政府早前公布一系列「香港夜繽紛」雖非針對旅客，但多些活動也能令本地氣氛好一些，而內地夜市發展蓬勃，建議應找香港特色、例如探討圍繞維多利亞港開設長期市集及食店，「係香港獨有，內地做得幾好都冇維港景色。」



▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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料中秋十一黃金周100萬人次內地旅客訪港 僅疫前七成

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬今（20日）在電台表示，預料中秋連同十一國慶長假期，來港內地客不算多，料9月29日至10月6日約有100萬人次到港，是疫情前的七成，亦屬較保守估計。

內地旅客多選擇 新疆等地吸跨省旅遊客

她表示，因近年旅遊模式改變，較多自由行，目前難統計實際預訂數字，加上今年內地黃金周較長，內地旅客有更多選擇，例如早前再開放多70多個家旅遊等。她又說過去3年疫情，內地旅客較多跨省旅遊，新疆等地「好搶客」，故今次也可趁長假期安排更多景點。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片/羅君豪攝）

至於一系列香港夜繽紛措施，楊淑芬認為政策主要針對香港市民，無直接反映在旅客身上，吸引力也不大，但若整體市面氣氛熱鬧，相信也可令旅客感受到香港有夜生活，「每個大都會都要有夜生活！」

楊淑芬倡維港長期辦市集：香港獨有內地做得幾好都冇維港

她又說，100元旅遊優惠券雖十分受歡迎，但整體吸引力不大，而美酒佳餚巡禮屬單一活動，未必可持續性。她指內地夜生活比香港更繽紛，故重點應找出香港特色，例如探討在維港舉行長時間市集，「可以圍繞維港做長時間市集同食嘢地方，係香港獨有，內地做得幾好都冇維港。」