JPEX｜消息：警方指示電訊商封鎖JPEX App及網站　部份未有跟隨

虛擬資產交易平台「JPEX」涉違規經營，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11人。有一間電訊商用戶今日（20日）一直未能登入JPEX手機程式及網站，據了解，警方已向本地電訊服務供應商發出指示，封鎖JPEX手機應用程式及網站。



不過部份電訊商及互聯網供應商未有跟隨，用戶仍可透過手機和電腦，瀏覽JPEX網站及登入JPEX手機程式。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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JPEX建議用戶使用VPN網絡登入應用程式

JPEX今日上午發出「緊急公告」，指該平台收到大量香港地區用戶反映，使用香港電訊服務供應商「1010」及「CSL」的用戶並不能正常進入平台的手機應用程式。JPEX於公告中建議遇到相同情況的客戶，可以使用VPN網絡登入其手機應用程式，或使用JPEX網頁版操作，又重申平台一切運作正常。

2022年2月，加密貨幣平台JPEX，在香港大賣廣告。（Anthony Kwan / Getty Images）

電訊商與警方有機制 阻截用戶登入懷疑詐騙網站

JPEX用戶早前無法提取資金，證監會轉介警方商業罪案調查科跟進事件，該平台周一（18日）凌晨零時下架理財頁面的所有交易。電訊業界及警方消息指，因應JPEX捲案，警方要求本地電訊服務供應商封鎖JPEX手機應用程式，令其用戶無法登入。

翻查資料，電訊商已與警方建立聯絡機制，電訊商可按警方提供的詐騙紀錄和詐騙網站網址，封鎖涉嫌詐騙的電話號碼或停止有關號碼服務，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。

記者使用CSL網絡，已無法瀏覽JPEX網站，但以其他的電訊商網絡，則仍可看到；同樣使用電腦經互聯網供應商網絡，都可瀏覽JPEX網站及到登入帳戶網頁。