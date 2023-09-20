JPEX案｜警再拘3男　共11人被捕　逾2000受害人報案　涉款13億元

加密貨幣交易平台JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL陳怡等人，警方於20日（周三）再拘3名涉案男子，年齡介乎25至32歲，涉嫌「串謀詐騙」，3人現正被扣留調查，案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕，

警方透露，截至20日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。



▼林作被捕▼



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其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩日一夜後，19日疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。

《香港01》20日晚上到上址查看，發現辦公室入口上方的「林作炒幣」巨型招牌已拆去，兩扇玻璃門以白紙遮上。樓層大堂「林作站有限公司」的標示暫未被遮上，但大廈地下水牌已不見「林作炒幣」或「林作站有限公司」。

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林作早前曾接受傳媒訪問，指他所租用的辦公室是中低層A及B室，面積2,908方呎，呎租約90元，月租約26萬元。以兩年「死約」計算，合共租金支出逾600萬元。如果林作真的退租，或需要作出賠償。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼

