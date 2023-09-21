男警向互助社虛報資料獲貸款16.5萬　官斥警應知法守法　判囚3月

男警涉嫌向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時，虛報他每月償還貸款的金額，令互助社向他批出貸款16.5萬元。男警早前承認詐騙罪，案件今(21日)在東區法院判刑，主任裁判官徐綺薇指男警因生活奢華及有賭博習慣而欠債，其犯案亦是蓄意及持續性，又斥他身為警員應知法守法，判男警入獄3個月。



被告黃栢倫，47歲，任職警員24年，承認兩項欺詐罪，指他於2017年8月14日在香港，向香港警察儲蓄互助社訛稱其貸款的每月還款總額為港幣9000元，意圖詐騙而誘使該互助社批准貸款11萬元；及於2019年6月20日，向互助社表示其每月還款總為港幣5千元，意圖誘使互助社批出貸款約5.5萬元。

警員黃栢倫在東區法院承認欺詐警察儲蓄互助社，被判囚3個月。

傳媒報道後遭同僚疏遠

辯方求情時指，被告已非常後悔，又因有傳媒報道，同僚朋友都遠離他。被告知道他或會失去工作，打算服刑後任駕駛導師，並承諾不會再犯。

案件涉蓄意及持續性

徐官判刑時指，被告身為警員，應知法守法，案件涉蓄意行為，且具持續性，其欠債原因亦與賭波及賭馬有關，被告更追求高生活品質。考慮到被告任警員時曾獲嘉許，包括破獲一宗販毒案件，他亦向互助社還清債項，最後判被告入獄3個月。

案件編號：ESCC 1508/2023