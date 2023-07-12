前警長認隱瞞銀行等借錢　向警隊互助社騙取貸款76萬　認欺詐候判

現已轉職保安員的前警長，涉嫌在警隊任職時，訛稱沒向銀行或財務機構借錢向香港警察儲蓄互助社借錢，並先後獲批四筆合共逾76萬元款項，早前遭廉署拘控。前警長今（12日）在西九龍法院承認4項欺詐罪，獲准保釋至 8 月 1 日判刑，以待為其背景及社會服務令報告。



被告羅志民（50歲，報稱保安員），被控分別於 2017年8月至2020年10月期間，4度藉詞欺騙，即向警察儲蓄互助社訛稱，沒有向其他銀行或財務機構借貸，並意圖詐騙而誘使互助社批出 4 筆共逾 76 萬元貸款。

案情指，被告案發時為警長及儲蓄互助社社員，該社為其社員提供儲蓄及財務服務。案發期間，被告以虛假陳述誘使儲蓄互助社其批出4筆貸款合共逾76萬元。

廉署調查發現，被告在3份貸款申請書內，向儲蓄互助社訛稱他沒有向銀行或財務機構貸款，其實他仍欠兩間銀行及一間財務機構未償還貸款數十萬元。此外，被告第4次申請貸款時，其貸款申請書內未有申報，他每月須就貸款向另外兩間銀行及財務機構償還數萬元。若儲蓄互助社知被告涉有關貸款，不會處理其申請。

案件編號：WKCC1115/2023