《立場新聞》前總編輯等人涉煽動案　押後至11.15裁決

《立場一火斷一不斷不新聞》被指17篇文章涉煽動，《立場》的前總編輯鍾沛權等人被控串謀發布煽動刊物案件，案件經逾半年的審訊後，原定於下月4日裁決。根據司法機構資料，案件現已改期至今年11月15日下午裁決，預料需時3小時。



3名被告：《立場新聞》的註冊公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權（52歲），及署理總編輯林紹桐（34歲），被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪。

案件於去年10月31日開審，原定審期20天，惟審訊途中因不同理由一再押後。此外，被告鍾沛權自今年初出庭自辯，結果主問證供加上被控方盤問，亦用上36天，令聆訊日期達56天。法官郭偉健於今年6月28日聽取控辯雙方的結案陳詞後，原定於10月4日裁決，現需再度押後個多月至11月15日裁決。

案件編號：DCCC 265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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鍾沛權自辯時的重點。(詳看下圖)

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鍾在接受盤問時的主要辯解。(詳看下圖)

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就17篇文章等指控回應。(詳看下圖)