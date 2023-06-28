立場新聞案｜辯方重申被告無意犯法或危害國家　案10.4裁決

《立場新聞》編採高層及註冊公司被指串謀發布或複製煽動刊物案，辯方律師今（28日）繼續在區域法院作結案陳詞，律師再次強調，被告的意圖只是做好新聞，深信他們的做法沒有犯法或危害國家。即使控方選出的17篇文章具煽動性，只佔《立場》發表過10萬篇文章中的0.01%，加上《立場》的創刊宣言等環境證供，足證被告從沒有立心犯法，認為控方無法達至被告有罪的推論。法官郭偉健把案押後至10月4日裁決。



3名被告：《立場新聞》的註冊公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權（52歲），及署理總編輯林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

鍾沛權自辯時的重點。(詳看下圖)

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鍾已表明不知甚麼是紅線

資深大律師余若薇繼續代表被告陳詞，她指控方作結案陳詞時承認不曾向鍾沛權指出紅線相關案情，原因是：「知你（鍾）會咁講。」故「問都無用」。余認為控方不能因為推測被告的回答而不指出案情。又指鍾早已表明不清楚什麼是紅線，認為這些均是政治問題，故《立場》當時才決定採取一個較高的安全系數，將部份文章下架，這更可印證鍾的確不知何謂紅線，但到控方口中卻變了是鍾是知道紅線在哪的證明。

控方未證文章有失實或具實質風險

余續指，控方不曾指控涉案17篇指稱煽動文章內容失實，亦沒有指控該些文章構成對國家安全的實際風險。辯方認為，即使控罪如控方所言具前瞻性，亦不代表可以無限延伸，甚至僅僅批評政府便屬煽動，否則便會是不必要、不合理地限制言論自由。辯方認為，控方未能證明涉案文章會構成實際風險，所以該些文章並非煽動刊物。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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文章不涉意圖植入思想

余又指，控方批評涉案文章的字眼均十分類似，如偏頗、誤導、以偏概全等，但這均是因批評者不認同文章中的觀點，而不能因而就說文章失實或意圖植入思想。余強調，報道新聞、紀錄個人的說話是傳媒的職責，故不會因為報道就說《立場》在幫他人做宣傳，因為《立場》只是在「做所有媒體都做緊既嘢」。余指出，不同人對公共事件可以有不同的給論、觀點、評論，不等於會引起互罵，更不等於煽動。

官質疑用字是否反映媒體立場

法官郭偉健之後問及用字是否已能顯示媒體的立場，例如在報道中只使用「暴徒」或「抗爭者」等。余同意用字可以顯示一個人的立場，但重申《立場》盡量避免使用上述相類似字眼，但由於他們要做到如實報道，不可幫受訪者磨平稜角，所在引用受訪者說法時會加上引號。

涉案17文只佔媒體文章比例0.01%

余最後指出，兩名被告一直以來的意圖都是做好新聞，這一點是連控方都同意的。控方從《立場》的10萬篇文章中抽出涉案的17篇，按比例即只有0.01%的文章涉煽動。余稱，如果被告自認為沒有違法，認為國家很安全，也沒有想危害國家，即使法庭認為17篇文章有煽動，加上《立場》的創刊辭、「6.27決定」等環境證供，都可以看出被告非立心犯法，故認為控方無法達至被告有罪的無可抗拒推論。

案件編號：DCCC265/2022

鍾在接受盤問時的主要辯解。(詳看下圖)

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就17篇文章等指控回應。(詳看下圖)