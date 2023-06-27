立場新聞案｜辯方重申限制新聞自由須合理　動輒視作煽動很危險

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布煽動刊物罪的案件今（27日）在區域法院續，辯方開始作結案陳詞，指兩名被告只是想經營一個做好新聞的網媒，若有人因被指出錯誤而不開心，若言論沒有引起叛離的意圖，應不屬煽動。若然涉及限制新聞自由，更須合理，並確實是有意圖存在，才能令其入罪。若如控方所言，不需要視乎被告意圖，亦不用真的危害到國家安全，僅須引起負面情緒，便算作煽動，會變得很危險。



3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

辯方一再強調，兩名被告鍾沛櫣(右)及林紹桐(左)只是想經營一個做好新聞的網媒。(資料圖片)

指控方陳詞突提蔡東豪是案中主腦

資深大律師余若薇代表辯方陳詞時指，有否「串謀」是本案主要爭議之一，但控方沒有證據證明在本案中何人、何時及如何達成過何種建議，她又指控方在結案陳詞時，才首次提及蔡東豪是案中「主腦」，之前卻從未提及，指控方說法「五時花八時變」，令辯方無所適從。

紀錄時代呼聲不屬煽動意圖

余續指，兩名被告的志向是經營一個做好新聞的網媒，控方也承認《立場》的內容豐富、詳盡、嚴謹、適合高水平讀者。對於控方引用陳年案例，指普通法下的煽動罪毋須證明被告的意圖，余認為說法有誤，並引一加拿大案例指，若被告的意圖屬善意的（Good faith），如《立場》的目的並非煽動叛亂，只是紀錄時代呼聲，即不具煽動意圖。

鍾沛權自辯時的重點。(詳看下圖)

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點出錯誤令人不快並非煽動

余又舉例指，若有人提倡「建國」、「武裝起義」等，並危害到社會秩序，即使倡議者有善意意圖，亦屬煽動；若有人只是想點指出錯誤，雖或會引起他人不開心，但提出的人並沒有引起叛離的意圖，此舉亦不屬煽動。

動輒就指屬煽動傳媒很難做

余續指，社會自身已有分化，有人說話就會有人感到不開心，人們的反應或大或小，若動輒就煽動暴亂，傳媒將會很難做。而兩名被告的初心，由始至終都沒有改變，即是要做好新聞，盡量做到來稿必登，且國家十分強大，他們不覺這會對國家安全造成影響。余又說，文章本身是無法有意圖的，案中會觸及的意圖，必定在指被告。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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限制新聞自由必須合理

余又指，若要限制新聞自由，必須合理，即確實是有意圖存在，才能令其入罪，這樣才合乎相稱性。若如控方所言，不需要視乎被告意圖，更不用到危害國家安全層面，僅須引起負面情緒，便算作煽動，會變得很危險，因為社會上的確有一些情緒很不穩的人。若單是引起仇恨和敵視便被視為煽動，必定違憲。

過往煽動案針對持續性灌輸性宣傳

余最後指出，過去的煽動案件大多是單方面，及持續的灌輸性宣傳，而不會像《立場》那樣是一個媒體，有不同的人及意見均有在同一個平台上作出交流。《立場》亦沒有鼓吹某一件事物，他們同時刊出不同人士的訪間，亦從沒有證供顯示《立場》曾拒絕任何合理來稿，對於政府的記招亦有報道，重申持平並非一篇稿包含了正反意見，而是不同意見都可以在合理時間內同時出現。

案件編號：DCCC265/2022

鍾在接受盤問時的主要辯解。(詳看下圖)

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就17篇文章等指控回應。(詳看下圖)