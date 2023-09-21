中環遮打花園衝突｜3男就暴動及串謀傷人等罪　囚40至58個月

有組織於2020年1月19日在中環遮打花園舉行集會，期後演變成衝突，並有示威者包圍及襲擊警員，現場多人被捕。當中3名男子被控暴動及串謀傷人等罪，其中兩人經審訊後被裁定暴動罪成，他倆與較早前已認罪的男被告，今（21日）一同在區院接受判刑。法官張潔宜指案件不涉「私了」，但示威者是針對警員而襲擊，增加案件嚴重性，判3人入獄40至58個月。



3名被告：李旭熙（23歲，學生）、陳國榮（37歲，運輸工人）及黃家熙（21歲，學生）。李及陳均被衣定在長江中心發生的暴動罪成，但串謀傷人罪不成立；陳另承認在遮打花園的暴動及串謀傷人罪；只有1暴動罪成的李，被判囚58個月；涉3罪的陳，承認部份控罪及同意部分案情，判囚57個月；認暴動罪的黃，因其年輕及認罪等因素判監40個月。

2020年1月19日，有團體發起「天下制裁」集會，不少人在中環一帶聚集。(詳看下圖)

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劉頴匡獲控方不提證供起訴

控罪指李及陳於2020年1月19日，在中環遮打花園及長江集團中心參與暴動，並意圖使4名警員及1名身份不詳人士受傷；黃則同日在長江集團中心參與暴動。「民間集會團隊」前發言人劉頴匡原被控煽惑他人參與非法集結，及拒絕服從警員命罪，他在開審前獲不提證供起訴。

案件編號：DCCC 946-948/2020