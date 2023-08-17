中環集會衝突　兩男曾在現場裁暴動罪成　一男未確定是揮傘人脫罪

民間集會團隊於2020年1月19日在中環發起「天下制裁」集會，期間集會人士和警員發生衝突，其中三名男子被控暴動等罪。經審訊後，區域法院法官今(17日)裁定其中兩名被告暴動罪成，其案件押後至9月1日進行求情和判刑，期間兩人還柙。至於案中另一名22歲被告，控方雖指他曾在現場揮傘，但法官認為證據未能悙實揮傘人是他，裁定該名被告罪名不成立。



三名被告：李旭熙(22歲)、陳國榮(36歲)和楊晧泓(22歲)，其中楊脫暴動罪。

三名被告：李旭熙、陳國榮和楊晧泓在區域法院受審，其中楊脫暴動罪。

陳國榮及楊晧泓同被控暴動、有意圖而傷人罪，指他們於2020年1月19日，在遮打花園參與暴動，及意圖使高級督察 34135 身體受嚴重傷害。

陳國榮與李旭熙另被控暴動、串謀有意圖而傷人罪，指他們同日在長江中心外參與暴動，及串謀非法及惡意導致高級督察 34135、警署警長 54996、女警長 57216、警員 14804，及一名不知名人士身體受嚴重傷害。

陳承認暴動和有意圖而傷人罪，否認另1項暴動和串謀有意圖而傷人罪，而李和楊則否認控罪。

2020年1月19日，有團體發起「天下制裁」集會，不少人在中環一帶聚集。(詳看下圖)

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李及陳暴動罪成但串謀傷人罪不成立

法官在裁決指，李和陳參與在長江中心外包圍警員，其中李用磚頭襲擊警員，陳身在現場，鼓勵其他參與暴動的人士，法官裁定兩人暴動罪成。惟法官指，案中沒有證據證明兩人何時與他人達成串謀傷人的協議，遂裁定他們串謀有意圖而傷人罪不成立。

未能證實楊是揮遮人裁定楊脫罪

至於被告楊晧泓，法官指控方依賴警員垷場片段等，指楊在現場揮動雨傘。惟警員審訊時同意「揮遮人」的背包，和在楊住所檢獲的背包細節上不同。警員辦認時有考慮「揮遮人」的身形及步姿等。惟法官認為，涉案影片沒有顯示「揮遮人」的身形，不接納警員追蹤「揮遮人」時考慮的特徵，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明「揮遮人」就是楊，故裁定楊罪名不成立。

案件編號：DCCC946/2020、DCCC947/2020、DCCC948/2020