雅然中英文幼稚園遭撤資助　與比諾教育同集團　被捕張麗華任校監

比諾教育機構再有旗下幼稚園被撤銷今年度幼稚園教育計劃資格。教育局表示，位於筲箕灣的「雅然中英文幼稚園」因營運和財政管理情況未如理想，今年8月決定撤銷其參加幼稚園教育計劃的資格，並已提醒校方必須在被撤銷資格後，立刻通知所有現有家長，以及招收新生時，說明不獲政府資助的情況，即家長須支付全額學費。

根據雅然中英文幼稚園網頁資料，校監與上水比諾中英文幼稚園的校監是同一人，即日前因涉嫌偽造文書被捕的張麗華。



雅然中英文幼稚園被撤銷今年度參與幼稚園教育計劃，即不再獲政府資助。（雅然中英文幼稚園圖片）

教育局表示，雅然中英文幼稚園未能證明在營運和財政管理方面，能達到令局方滿意的水平，故已在8月9日起，撤銷其在2023/24學年，參加幼稚園教育計劃的資格，局方早前已發信通知家長該家幼稚園的最新發展，並將繼續監察學校的情況，與家長保持聯繫及提供協助。

當局續指，在8月9日前已獲學校取錄，或正在該校就讀的學生，若選擇在原校就讀，仍可繼續獲得有關政府資助，直至他們在該校完成幼稚園教育，或該校的合資格班級完結。

當局強調，已提醒雅然中英文幼稚園，在獲悉其參加幼稚園教育計劃的資格被撤銷後，必須立刻通知所有現有家長，以及在招收新生或取錄新生時，須清楚向家長說明在有關日期或以後取錄的學生並不會獲政府資助，即家長須支付全額學費。

▼9月20日 上水比諾中英文幼稚園照常營運▼



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據了解，比諾中英文幼稚園校監張麗華（左四）涉嫌偽造文件被捕。（比諾幼稚園網頁圖片）

根據教育局資料，雅然中英文幼稚園位於筲箕灣望隆街2號銀河廣場閣樓全層，該校在2014年創立，由張麗華擔任校監，在2021年9月，全校共有54名學生。

張麗華亦為上水比諾中英文幼稚園的校監。據了解，比諾同樣被教育局撤銷參與幼稚園教育計劃，惟負責人涉嫌篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運，警方周一（18日）以偽造文件罪拘捕張麗華。

雅然中英文幼稚園網站顯示，該校與比諾中英文幼稚園和海福中英文幼稚為分校。（網站截圖）

翻查資料，雅然中英文幼稚園屬於比諾教育機構，該機構名下有另外4間幼稚園，包括海福中英文幼稚園、比諾中英文幼稚園、雅然國際幼兒園及樂思創意幼稚園。

截至2021年度，比諾教育機構歷年累計虧損約9,492萬元。其中2020年度錄得約3,137萬元赤字、2021年度赤字收窄至1,778萬元，會計師於財務報表中質疑比諾教育機構能否有能力持續經營。

至於開支方面，租金及差餉佔最多。2021年度花約1,583萬元，其次是員工薪金和津貼，為約1,544萬元。此外，機構2020及2021年度防疫開支為約28萬。

根據法庭紀錄，比諾教育機構自2022年被入稟追討欠租及款項，累計約466萬元；另外，積金局於今年6月追討約8.4萬元強積金欠供款項。