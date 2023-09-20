比諾教育機構虧損累計9500萬　拖欠租金強積金約475萬遭入稟

創校近40年的比諾中英文幼稚園，有屬校被教育局撤銷參與幼稚園教育計劃，即不再獲政府資助。翻查資料，截至2021年度，持有該校的比諾教育機構累計虧損約9,492萬元，當中2020及2021年度均錄得赤字，合共蝕4,914萬元；機構自2022年已有欠租、欠款及拖欠強積金供款紀錄，累計至少達475萬元。



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兩年蝕近半億 財務報表會計師質疑能否有能力持續經營

公司註冊處尚未有比諾教育公司2022及2023年機構有限度的財務報表。最近一份財務報表為2021年度，比諾教育機構當時持有5間幼稚園及幼兒園，分別是海福中英文幼稚園、比諾中英文幼稚園、雅然中英文幼稚園、雅然國際幼兒園及樂思創意幼稚園,

截至2021年，比諾教育累計虧損約9,492萬元，於2020年度錄得約3,137萬元赤字，翌年赤字收窄，但仍錄得虧損1,778萬元，會計師質疑機構能否有能力持續經營。

至於機構開支方面，租金及差餉佔最多，2021年花約1,583萬元，其次是員工薪金和津貼，為約1,544萬元。此外，機構兩年防疫開支為約28萬。

根據法庭紀錄，比諾教育機構自2022年被入稟追討欠租及款項，累計約466萬元；另外，積金局於今年6月追討約8.4萬元強積金欠供款項。