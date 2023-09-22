雅然中英文幼稚園被教育局撤資助　婆婆計劃為孫兒轉學：驚突然執

陷入財困的比諾教育機構旗下再有幼稚園被教育局撤銷幼稚園教育計劃資格。位於筲箕灣的雅然中英文幼稚園，其於8月9日後入學的新生將不再獲政府資助，該幼稚園校監為張麗華，與上水比諾中英文幼稚園為同一人，她日前因涉嫌偽造文書被捕。有婆婆稱對學校前景感不明朗，計劃為就讀K1的孫兒轉校，又指繳付逾三千元書簿費後，至今仍未獲派課本。



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稱開學至今仍未派發課本 校方稱只可在課堂閱讀

筲箕灣的雅然中英文幼稚園，今早（22日）如常運作，門口張貼一張聲明，大意指訊息未明確有誤導，會保留追究傳媒的權力，校長未有回應記者查詢。

學校在早上9時有不少家長接送小朋友上課，連太太表示，早前收到教育局信件，指不再資助學校感擔心，正準備為K1的孫兒轉校：「原本諗住捱埋呢個學期先，但係驚佢突然執。」

連太又提到，在就讀N班時已繳交3千多元的書簿費用，惟開學一個月至今未收至教科書，她曾向學校查詢，但校方回應稱課本只在課堂上供學校閱讀。

幼稚園今早（22日）如常運作，門口張貼一張聲明，大意指訊息未明確有誤導，會保留追究傳媒的權力，校長未有回應記者查詢。（黃寶瑩攝）

有家長急為兒子轉校

來自荷蘭的Wiste今早亦到送就讀K2兒子到校上課，他讚揚學校老師相當有愛心，要在短時間內轉校並不容易，但事件已造成影響，會盡快為兒子尋找新學校。

黄小姐表示，入學前已得悉學校狀況，並不為此感到過分擔心：「因為N班隨時可以唔讀，當係踏腳石，幼稚園唔會喺到讀。」

黄小姐指，兒子正就讀N班，在今年8月份已繳交4千多學費：「老師都好有愛心嘅，阿仔佢都唔係好食嘢，老師會餵佢，冇諗過要轉校。」

根據幼稚園概覽，學校上午班學費是816元，下午班是780元，全日班為9,360元。

雅然中英文幼稚園網站顯示，該校與比諾中英文幼稚園和海福中英文幼稚為分校。（網站截圖）

▼9月20日 上水比諾中英文幼稚園照常營運▼



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教育局早前指，雅然中英文幼稚園未能證明在營運和財政管理方面，能達到令局方滿意的水平，故已在8月9日起，撤銷其在2023/24學年，參加幼稚園教育計劃的資格。當局指，已提醒雅然中英文幼稚園，在獲悉其參加幼稚園教育計劃的資格被撤銷後，必須立刻通知所有現有家長，以及在招收新生或取錄新生時，須清楚向家長說明在有關日期或以後取錄的學生並不會獲政府資助，即家長須支付全額學費。

根據教育局資料，雅然中英文幼稚園位於筲箕灣望隆街2號銀河廣場閣樓全層，該校在2014年創立，由張麗華擔任校監，在2021年9月，全校共有54名學生。

張麗華亦為上水比諾中英文幼稚園的校監，該校同樣被教育局撤銷參與幼稚園教育計劃，惟負責人涉嫌篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運，警方周一（18日）以偽造文件罪拘捕張麗華。