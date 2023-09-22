根德園幼稚園三年後停辦　一文看清原因、家長須知、學生退學手續

有近60年歷史的九塘龍傳統幼稚園名校根德園幼稚園，突然宣布3年後停辦，明年新學年起停收K1學生。校方最新向家長發出通知，解釋停辦原因、有否足夠營運資金，以及退學手續等，《香港01》整合12條Q&A，看清根德園的最新安排。



九龍塘根德園幼稚園（羅國輝攝）

【1】為什麼校方作出停辦決定？

根德園指，停辦的主要原因是入學人數呈下降趨勢。校方舉例指，以往每年大概有500名K1學生，但23/24學年只有300名K1學生，足足下降四成；加上校內有三成員工，包括校監、校長、管理層、老師，他們已達到或接近退休年齡，因此作出有關決定。

【2】有關決定對23/24學年的現讀生有什麼改變？

校方預期沒有改變。

【3】根德園在24/25學年會有什麼改變？

根德園將於24/25學年開始分階段關閉學校，意味於24/25學年將會沒有K1學生，但仍然會有K2及K3學生。如根德園要在24/25學年繼續開辦，學校需要在2024年5月31日收到最少400 名家長，並確認其子女會於24/25學年繼續就讀根德園。根據目前的就讀人數，校方有信心於24/25學年能繼續開辦，K2及K3亦能如常運作。

【4】根德園在25/26學年會有什麼改變？

根德園將於25/26學年繼續分階段關閉學校，意味根德園於25/26學年將會沒有K1及K2學生，但仍然會有K3學生。如根德園要在25/26學年繼續開辦，學校需要在2025年5月30日收到最少200名家長確認其子女，於25/26學年繼續就讀。根據目前就讀人數，根德園於25/26學年能繼續開辦，K3亦能如常運作。

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【5】根德園會何時收取24/25學年及25/26學年的學費？

根德園稱，會按教育局的規定每月收取學費。

【6】若學生於23/24學年就讀K3，可以選擇在根德園完成他的三年課程？

根德園稱可以，又指23/24學年會如常運作直至學期完結。

【7】若學生於23/24學年就讀K2，可以選擇在根德園完成他的三年課程嗎？

根德園稱可以，但重點是學校需要在2024年5月31日，收到最少400名家長書面確認其子女會於24/25學年繼續就讀。

【8】若學生於23/24學年就讀K1，可以選擇在根德園完成三年課程嗎？

根德園稱可以，但重點是學校需要在2024年5月31日，收到最少400名家長書面確認其子女會於24/25學年繼續就讀根德園；以及在2025年5月30日收到最少 200 名家長書面確認其子女會於 25/26 學年繼續就讀根德園。

【9】根德園何時會向家長確認24/25學年及25/26學年的學生人數，已達到最低人數要求？

家長需要在2024年5月31日，以書面回覆24/25學年確認就讀。學校會於七個工作天後通知家長有關結果；家長需在2025年5月30，以書面回覆25/2學年確認就讀。學校會於七個工作天後通知家長有關結果。

【10】根德園在未來3年有充足營運資金？

根德園稱有充足營運資金。

【11】根德園會在24/25學年及25/26學年增加學費嗎？

根德園稱不會。

【12】學生選擇退學的話有什麼手續？

根德園指，家長需要給予學校兩個月的書面通知，但學費不會按比例退還。家長需以掛號或速遞方式，向學校提交書面通知。