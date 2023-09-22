根德園幼稚園宣布三年後停辦　稱收生大跌四成　年輕家庭移民成風

創校近60年的九塘龍傳統名校根德園幼稚園，下學年起停止K1收生，25/26學年完結後停辦。創辦人兼校監黄慧嫻透過新聞稿解釋，學校教師團隊有3成已屆或接近退休年齡，包括校監、校長、管理層及資深教師，加上受到出生率急降、年輕家庭移民等負面衝擊，令學校收生人數大減，本學年K1入讀人數更大幅減少達四成，所以最終作出停辦決定。



九龍塘根德園幼稚園（羅國輝攝）

三成教師團隊已屆或接近退休年齡

根德園幼稚園創辦人兼校監黄慧嫻已正式去函通知教育局上述決定。黄慧嫻解釋停辦這所營運近6年的私立獨立幼稚園，是因學校教職員，包括校監、校長、管理層及資深教師，有3成已屆或接近退休年齡，其次2023/2024學年K1入讀人數大幅減少，另外也與香港出生率跌至歷史新低及學校目標客群的年輕家庭移民成風有關。

黄慧嫻稱，目前幼稚園的教職員隊伍共有74人，其中30%，包括校監、校長、管理層及資深教師）已屆或已接近退休年齡。她再指，本學年情況尤其嚴重，入讀根德園K1的新生是300人，較22/23學年的500人，降幅達40%。自2019年起，收生下降已成爲一個不可忽視的問題，故再難以迴避入讀人數持續下降的趨勢。她又補充，一如香港所有其他學校，「根德園」也受到出生率急降、年輕家庭移民等負面衝擊，造成本校入讀學生人數也隨之急降。

未來三年分階段停辦詳情如下：

* 本學年（2023/2024） 是最後一屆KI生

* 2024/2025 及 2025/2026學年不再招收 K1新生



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稱三年分階段停辦 確保現有學生福祉

黄慧嫻表示，經過審慎考慮，校方認爲「三年分階段停辦」的安排較能顧及目前現讀生之福祉，使每位「根德園」學生能完成完整的三年課程，並指希望家長及教師們繼續支持學校。她續稱，「今天作此宣布，本人的心情既依依不捨又充滿感激和恩惠。」

她在新聞稿中向畢業生的家長和老師致謝，稱教師團隊大部份都在根德園展開教育生涯，也有大部分老師在此服務至退休，「我們能從事有巨大意義的幼兒教育工作。以生命影響生命，為教育香港下一代出一分力。我們的教職員一直以來，盡心盡力、悉心教導及照顧每一位學童。」

最後，她感慨表示：「三年後本校停辦，標誌着根德園時代的結束。為此，實在依依不捨。」