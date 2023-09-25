柯士甸工業意外｜陳國基：承建商無按規定　刑事調查兩職員錄口供

西九龍柯士甸道西昨早（24日）發生奪命工業意外，兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。



政務司司長陳國基今日（25日）表示，無證據顯示承辦商有依照法律規定去做，警方會從刑責方向調查，現交由重案組跟進，已有兩名職員錄口供，如有證據會提出檢控。他亦已指示勞工署，巡查全港所有密封式地盤，如有違法必定嚴厲執法。



油麻地柯士甸道西1號地盤工地懷疑沼氣洩漏，有2名工人暈倒昏迷。（馬耀文攝）

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陳國基今日出席活動後會見傳媒，主動提及柯士甸工業意外，「究竟係意外，定有人為疏忽，有人不跟指引，不依法例呢？」他明言目前為止，無證據顯示承辦商有依照法律下規定去做，包括安排如合資格人士風險評估、要將評估報告放當眼地方、工人要有適當訓練及適合保護裝置，他明言，如承辦商能按法律指引去做，這宗案件不會發生，認為案件非常之嚴重，導致兩人身亡，並永久性傷害兩個家庭。

指示勞工署巡查全港密封式地盤運作

他又指，已指示警方循刑責方向調查有無人疏忽，警方已交重案組接手，現時已有兩名職員錄口供，如有證據會提出檢控。他稱對受影響家庭致深切慰問，社會福利署會接觸家屬，並提供協助，而勞工署會從新修訂的職安健規例，檢視承辦商，如無跟規例，可罰一千萬元及監禁兩年。

他續指，資方已向家屬提供援助金，每一家50萬元，盼解決燃眉之急，他亦指示勞工署馬上巡查有本港密封式地盤的運作，如發現有人不依法律去做，一定會嚴厲執法，促請僱主要依法例施工，「喪失兩條生命，任何人個心會一世都唔安落」。