柯士甸工業意外｜兩死者21小時後尋獲　管道上鎖　疑工程經理擅離

西九龍柯士甸道西今早（24日）的奪命工業意外，兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。消息稱，兩人早在昨（23日）早10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。6小時後，工程經理已發現兩人失蹤，亦有其他工程人員尋找，但發現管道上鎖後便離開。最終今早約7時，即兩人進入管道後約21小時，才揭發慘劇。



港鐵早前回覆，事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程。據了解，兩名死者均有20年管道工作經驗，昨日早上10時，兩人在上址一個地盤的地底，進行水管維修工作，原定工作時間為早上7時至晚上6時。但兩人進行管道後，懷疑有工程經理在未有完成安全評估的情況下，離開現場。

直至昨午4時許，工程經理折返後不見兩人蹤影；下午5時許，另一名工程人員曾嘗試尋找兩人，惟發現涉事管道已經上鎖，隨後該工程人員亦離開。晚上11時左右，郭伙記的女兒聯絡父親無果，直至今早6時半，始再找到承辦商的工程人員，通知對方父親通宵失聯，對方才驚覺事態嚴重，立即爆開被鎖上的管道出口，最終揭發慘劇。消防在場檢測到硫化氫濃度超標，但上址閉路電視只拍到地盤出入口，暫時未知誰鎖上管道入口。

事發於今（24日）早7時許，兩名男工人被發現在柯士甸道西一地底管道暈倒，送往伊利沙伯醫院搶救後，均證實死亡。據了解，兩名工人昨日（23日）已在地底維修管道，但通宵未歸，及至今早（24日）經理報警求助。消防員於地下6米深，約100至200米距離之間尋獲兩名事主，現場消息指，肇事地底硫化氫濃度高，死者懷疑硫化氫中毒。

消防派出多隊煙帽隊搜索兩名工人，管道內救援情況曝光。涉事地下管道約12米深，長度一望無際。兩名死者在管道100至200米之間被發現，救援人員到場時，二人已無生命跡象。其中橙色管道，是通風排氣所用。翻查資料，硫化氫是沼氣的主要成分，地底厭氧環境容易令細菌產生沼氣。調查人員正了解事發時排氣系統是否運作正常。

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勞工處發言人指，高度關注今早（24日）在柯士甸道西發生的致命工作意外，兩名工人在一地下冷卻管道內工作時受傷，送院後證實不治。勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，並指得知意外發生後，處方已即時派員到場調查，將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該冷卻管道內進行任何工作。處方正調查意外成因，若調查發現有違例事項，定會依法處理。