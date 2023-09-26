煥然懿居二期｜78折推售260伙　入場費408萬　9.27接受申請

市建局首置上車盤煥然懿居再有新消息，「煥然懿居二期」、即現時土瓜灣馬頭圍道煥然懿居的第三座，周三（27日）接受申請，合共260個單位將以78折推售，售價介乎408.2萬至964.2萬元。根據售樓書資料，全部單位均已間房，當中約一半為兩房至三房戶，預料最快2026年底收樓。



煥然懿居第二期位於土瓜灣鶴園街2號，屬於煥然懿居的第三座，此單幢式項目合共可提供260個單位，當中包括125個一單位、108個兩房單位，以及27個三房單位，單位面積介乎約303至600平方呎，並配備 18 個住宅車位及會所等設施。

煥然懿居二期將於9月預售。（資料圖片）

煥然懿居第二期將以市價78折出售，售價介乎408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元。。

根據規定，業主在購入單位的首五年內，不可出售或出租其單位；而在五年禁售限期過後，業主可向市建局繳付補價後，在公開市場出售或出租其單位，市建局不會回購「首置」單位。

煥然懿居二期為煥然懿居的第三座。（蘇煒然攝）

煥然懿居將於9月27日起派表及接受申請，至10月18日晚上7時截止，申請為270元。申請者可選擇親身取表，亦可選擇網上下載表格。至於遞交表格，亦可選擇親身、網上或郵寄交表。

市建局指，會在9月至10月期間接收及處理申請者填報的資料，預計會在11月底進行電腦排序，以定出所有申請者的優先次序號碼，預計會在12月陸續邀請申請者見面，以詳細審核申請，並按優先次序邀請合資格申請者揀樓。當局預料，揀樓程序會在明年3月展開，預計2026年11月30日有望入伙。

煥然懿居二期為煥然懿居的第三座。（蘇煒然攝）

申請資格方面，一人申請者可選購可供出售的一房單位；家庭申請者可選購任何可供出售的一房至三房單位，首置的申請資格包括：



1/ 合資格申請人須於截止申請當日（即2023年10月18日）已年滿18歲，並港居滿7年，並且不受任何逗留條件限制（有關逗留期限的條件除外）



2/ 申請人及名列於申請表內的家庭成員均從未在香港以任何形式，直接或間接擁有住宅物業，未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助；該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住



3/ 一人申請者總收入每月介乎31,001至40,300元，家庭申請者的總收入則為每月62,001至80,600元。



4/ 一人申請者總資產淨值不超過956,000 元；家庭申請者的總資產淨值則以1,911,000元「封頂」。

