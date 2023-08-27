煥然懿居第三座採新公契　市建局訂10年維修計劃　注起動資金

本港接連發生多宗舊樓石屎剝落意外，引起社會關注樓宇維修保養的問題。市建局行政總監韋志成今日（27日）發表網誌，指為加強業主對「儲錢」維修意識，即將於下月推售的煥然懿居第三座採用「優化版」公契，列明在項目落成初期，由市建局委聘工程顧問，為樓宇制訂落成後第一份以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算，業主需為維修基金供款，而市建局亦會為大廈的維修基金注入「起動資金」，鼓勵業主為日後大維修「儲錢」。



韋志成早於今年初網誌中已表明，將於「煥然懿居二期」（即煥然懿居第三座）首置項目作為試點，在制訂大廈公契階段時加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃，促使業主從樓宇入伙開始，已制訂定期保養計劃及財政儲備方案，推動樓宇實行「預防性維修」的新模式。

韋志成最新指出，近月發生多幢樓宇外牆出現石屎剝落並從高空墮下的事故，更損毀汽車和傷及行人，反映若業主沒有為樓宇做好定期維修保養，待問題嚴重才設法集資和籌組工程去補救，已經太遲；若然相關事故造成第三者人身受傷和財物損毀而引致索償，甚至觸犯法例引起的法律後果，皆要由業主共同承擔。

他說，市建局在制訂「煥然懿居第三座」的「優化版」公契時，從三方面促進業主落實定期檢驗和執行維修保養計劃，以及為計劃涉及的開支擬備供款建議方案，為樓宇復修未雨綢繆。

他稱，將在「煥然懿居第三座」大廈公契制訂清晰條文，包括在項目落成初期，由市建局委聘工程顧問，為樓宇制訂落成後第一份以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算。

其後，大廈公契經理人將依據此計劃，計算每戶應分擔的費用和「特別基金」的供款建議方案，並交予業主大會商討和落實。市建局作為「預防性維修」的推動者，將向「煥然懿居第三座」的「特別基金」，適度注入起動資金，鼓勵業主付諸行動，落實財政儲備的供款安排。不過，他未有透露市建局投放的金額是多少。

他希望，這份「優化版」公契能早日推廣至其他樓宇應用；同時，亦希望首置業主認同市建局在促進樓宇復修的努力，從樓宇落成時便建立相關意識，肩負保養和維修樓宇的責任。

韋志成又舉例指，其他市建局項目例如煥然壹居，業主自2016年入伙後，在每月繳交的管理費中，調撥約2至3%款額注入屋苑的「特別基金」，每戶每月實際大約需繳付數十元，而所積累的儲備將可以應付日後大型維修工程的費用，盡量減低要一次過籌集工程資金的需要。

他補充，煥然壹居自入伙以來，7年間已透過「特別基金」支付所需樓宇檢驗和維修工程，例如更換大廈水泵等，業主不需要為相關工程集資；在扣除這些工程項目的支出後，連同入伙時業主已繳付的首筆供款及每月定期供款，該基金目前有數百萬元結餘；同時，受惠於近年高息的市場環境，每年為基金作定期存款的利息亦有可觀的回報，持續發揮「複息效應」。