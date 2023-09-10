市建局以煥然懿居第三座經驗制定升級版樓宇保養手冊　推介給政府

鑑於業主在籌組樓宇復修工程普遍缺乏維修工程的組織能力、財政儲備，以及工程專業知識，市建局多年來已為業主解決前兩者問題，並於3年前為煥然懿居第一及第二座，制定較整全的保養手冊，處理第三個問題。

市建局行政總監韋志成今日（10日）發表網誌，表示以「預防性維修」的理念，於今年初制定升級版的樓宇保養手冊，適用於煥然懿居第三座項目，以及在四幢由市建局自行管理的安置大廈試行，會把經驗跟政府和業界分享，把這個升級版編制成一套樓宇保養手冊範本，以促成更多私人項目試行。



韋志成在網誌表示，市建局團隊早在煥然懿居第一及第二座落成後，按照現行法例有關樓宇適時維修的要求，以及參照大型屋苑為的經驗，為該兩座制定更整全的樓宇保養手冊，涵蓋公用地方不同部份的維修保養項目，包括將大廈室內的地下大堂、走廊和後樓梯的牆身飾面等，納入保養範圍；同時，整合大廈所有公用地方所需的工程範疇和公用設施的保養手冊，讓業主和管理公司一目了然。

今年初制定升級版保養手用

市建局團隊因應第一及第二座在樓宇維修保養的執行經驗，以「預防性維修」的理念，在今年初編制一套升級版保養手冊，詳列非日常維修保養工程項目檢驗和維修方法，首先是建議大廈天面須每10年以紅外綫熱像儀偵測有否出現滲水的現象，以及同樣每10年以紅外綫熱像儀偵測外牆破損情況。

其次，列明公用設施的品牌、產地、保養周期等資料，及可使用壽命年期，以分階段為籌備所需的維修和保養工作適時召集業主商議，落實相關工程。第三，因應發展商在建造樓宇的過程中，例如施工工序、物料供應短缺等，要更改建築物料或公用設備的牌子和型號等，但在樓宇落成後未有更新資料，手用建議委聘認可人士確認保養手冊資料準確無誤。

韋志成表示，將以煥然懿居第三座作為試點，在樓宇建造及管理模式上應用「預防性維修」理念，以及應用優化版公契和升級版樓宇保養手冊，從行政措施及技術支援雙管齊下，協助業主為樓宇內、外做好維修保養，並推動業主為日後樓宇的維修保養制訂定期保養計劃和建立財務儲備。

市建局行政總監韋志成指，煥然懿居第三座應用升級版樓宇保養手冊，提升樓宇維修保養效益。（資料圖片）

冀年底製成保養手冊範本

韋表示，展望未來，將總結煥然懿居第三座在試行「預防性維修」的經驗，並與政府和業界分享，其中首項工作是將升級版樓宇保養手冊的內容，編製成一套樓宇保養手冊範本，最快在今年年底前推出，以廣泛收集業界意見，持續優化範本內容並加強推廣。

考慮到不同政府部門和法定機構，包括屋宇署、民政事務總署和廉政公署等，亦一直就適用於樓宇復修和大廈管理的相關法規，分別推出指引和實務指南。市建局將主動聯絡這些部門和機構，研究在有關文件內加入各項預防性維修新措施，包括樓宇保養手冊及保養計劃範本，藉以為業主和物業管理公司提供全面而清晰的指引。

他期望，在結合優化公契條文此行政手段及提升樓宇保養手冊內容，以至制訂成範本的技術支援，能給予業主和物業管理公司切實的協助，制訂適切的樓宇保養計劃並付諸實行；再加上在法規指引及手則的進一步配合和推動，促成市場上更多私人住宅項目試行「預防性維修」理念，維持樓宇長遠狀況良好，才是從根源處理香港樓宇老化問題的真諦。