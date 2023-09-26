煥然懿居二期｜最平需40萬首期才上車　964萬樓王單位望矮舊工廈

土瓜灣「煥然懿居二期」將於周三（27日）起接受申請，樓書及單位資料今日（26日）曝光，今次推售的260伙全部為已間房單位，當中約一成更是三房大單位，售價介乎408.2萬至964.2萬元，當中「樓王」位於最高層的35樓B室，為面積600平方呎的三房單位，望向崇志街，前面為一排較矮的舊式高廈，相信高層單位相對開揚；最便宜的單位則為最低層的5樓J室，是只有303平方呎的一房單位，最細單位仍有22平方呎的露台，換言之露台值約30萬元。

倘買家透過按證保險公司承造最多九成的按揭，最平單位需要40.8萬首期才上車，但倘打算購買「樓王」單位，就要準備近百萬首期。



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煥然懿居第三座平面圖。（售樓書截圖）

市建局今日率先讓傳媒參觀煥然懿居第三座，其中兩個示範單位，包括18樓A室的兩房單位，售價為7,006,000元，面積為497平方呎，當中露台約為22平方呎、另有一個佔16平方呎的工作平台。

18樓A室的大門與露台相對，廚、廁及兩間房均平排在大門右邊，客廳呈長型，間隔四正。出售的單位將配備電磁爐、微波爐、洗衣機、冷氣機等多種電器。

A室單位面向鶴園街，主人房、客房和露台均望向工廈「紅磡商業中心」，以及正在重建的舊樓項目，相對景觀有欠開揚，樓下馬路車來人往，加上鄰近地盤工程，相信未來幾年將會沙塵滾滾。

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另一個開放參觀的單位為18樓J室，是今次項目最細的一房單位之一，面積為324平方呎，售價為450萬元，單位同樣包括一個22平方呎的露台。

18樓J室的廚、廁分布在大門兩側，當中前者為開放式廚房，即無法用明火煮食，主人房位於浴室旁邊，客廳則與狹小的露台相連。

煥然懿居第三座入費場最低單位為5樓J室。（售樓書截圖）

根據示範單位的佈局，客廳較細，難以安放飯桌，故在開放式廚房外，設計出與組合櫃相連的伸縮飯枱，在非用膳時間，可將飯枱收起，以增加平日的活動空間；至於主人房則在放置一張雙人床後，仍有足夠空間放梳妝台，空間尚算「見使」。

根據樓書平面台，18樓J室望向煥然懿居第一期的兩座，兩者相距較近，第一期亦樓高33層，故相信不論高層或低層，景觀均會被遮擋。

至於「入場費」最低的單位則為同一座向的5樓J室，位於項目的最低層，面積僅303平方呎，亦是今次項目最細的單位，售價為408萬元。換言之，即使透過按證保險公司成功向銀行申請最多九成按揭，首期仍要準備40多萬元才能上車，以25年還款期計，每月供款約1.7萬元。

煥然懿居第三座「樓王」為35樓B室，售價為9,642,000元，單位面積為600呎，是今次項目較罕有的三房單位。（售樓書截圖）

另外，煥然懿居第三座「樓王」則為35樓B室，售價為964.2萬元，單位面積為600呎，是今次項目較罕有的三房單位，當中露台已佔22平方呎，亦有約16平方呎的工作平台。

根據平面台，大門與露台相對，與露台相連的客廳呈長條型；廚、廁則平排於大門右邊，主人房和兩個客房則在廚、廁後面，露台、主人房和其中一間客房的窗均望向崇志街，餘下一間房則望向鶴園街。

B室望向的崇志街，對面為恆豐工業大廈，該區一帶工廈相對較矮，相信低層單位景觀會受遮擋，但舊式工廈相對較矮，預料中高層單位會相對開揚，最高的35樓住戶的景觀相信不俗。

倘要購買樓王單位，買家即使承造九成按揭，仍要準備近100萬元首期，以25年還款期計，每月供款達4.1萬元。

值得注是，今次售價已按市價78折而定，翻查早前長實油塘新盤「親海駅」的售價資料，折實定價由開放式單位的353.6萬元，至售價1,375.7萬元的三房大單位，今次是否煥然懿居二期是否「貼市」，要由一眾準買家考慮。