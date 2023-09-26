長洲錦江小學一度稱向明年新生派一萬獎學金　教育局：做法不道德

新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年九月以私立營辦小一班「續命」，最終有13人報名就讀。該學校今日公布，為「鼓勵」更多學童「接受基督教以愛為中心的教育」，所有下學年（即24/25年度）9月份成功入讀的小一學生，每人會獲辦學團體中華基督教會長洲堂頒發特別獎學金，每位學生可獲港幣一萬元。到下午五時半，校方已在網頁及社交平台刪去派發獎學金事宜。



長洲錦江小學於今年四月公布，因兩輪收生只有15人，距離收生門檻尚欠一人，不獲教育局派0班小一，學校最終成功申請9月轉辦私立小一班。錦江小學跨過第一關「殺校」邊緣，爭取下學年復辦津助小一班，校方近日連番「出招」，除了早前宣布會向每位下學年入讀小一的學生派發六套校服，並全免書簿費、雜費等，今日再宣布辦學團體中華基督教會長洲堂，會向所有下學年入讀的小一學生，頒發特別獎學金，每名學童港幣一萬元。

記者於下午五時半再瀏覽學校的社交平台，校方已更改帖文內容，稱24/25年度招生，辦學團體將增設獎學金，詳情稍後公布，有關「特別獎學金」的內容已刪去。《香港01》就獎學金安排向學校和辦學團體查詢，正候回覆。

教育局：學校不應以金錢或物質招生

教育局回覆查詢表示，《學校行政手冊》訂明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數，形容這種做法並不恰當亦不道德。局方指，假如為了獎勵學生的優良表現或幫助經濟有困難的學生，用金錢或物質的形式助學，學校應該確立一套審核準則，並清楚地告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

教育局表示，得悉事件後，已即時向有關學校了解情況，並提醒學校應遵照有關指引處理收生安排。若當中涉及違規情況，局方定會嚴肅處理。教育局至今沒有收到相關投訴。