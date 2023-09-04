長洲錦江小學辦私小一　新校長暑假加強宣傳　樂觀收生重獲資助

新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年九月以私立營辦小一班「續命」，最終有13人報名就讀。學校新校長葉昌銳於上周五(１日）履新，上任後已加強對外宣傳，暑假期間到訪同一辦團的幼稚園，小島又設有多個宣傳板展示學生升中結果。他指，面對適齡人口下跌的大環境，對學校下年度收生是謹慎而樂觀，有信心憑著細校以人為本的辦學理念，爭取更多學生入讀，復辦津貼小一。



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稱與錦小辦學理念相近而加入 不認為接燙手山芋

長洲錦江小學於今年四月公布，因兩輪收生只有15人，距離收生門檻尚欠一人，不獲教育局派0班小一，學校最終成功申請9月轉辦私立小一班。

錦江小學跨過第一關「殺校」邊緣，爭取下學年復辦津助小一班之際，七月中突然傳出前校長黃永康請辭消息，到上月中才聘請葉昌銳為新校長。

距離開學不足半個月，正式接手燙手山芋，葉昌銳不認為有特別之處，投身教育界20多年的他，形容「有學校便會有校長」。適齡學童人口下跌，他認為，非只是獲派0班小一學校的獨有處境，全港學校都要面對收生問題，不難預視來年有一定數量的學校出現縮班甚至獲派0班的情況。

錦江小學未來存在變數，葉昌銳未有太在意，「揀一份工作，你都唔知道下年個情況會係點，咁所以就揀咩呢？揀個工作環境你會做得開心。」本身是基督徒的他說，選擇加入錦江小學，除與宗教信仰有關，亦因與學校以人為本的教育理念相近，認為細校有利建立密切師生關係，更能好好照顧每個學生。

居於港島的葉昌銳轉到錦小後，每朝要坐船入長洲工作，他指只須一小時車程便回校，不感到特別奔波，笑言坐船感覺生活節奏變慢。

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暑假到幼稚園宣傳 長洲街頭擺宣傳版展示升中結果

新學年有13人就讀錦小私立小一班，學校下學年能否取錄足夠學生，爭取重辦資助小一班，他形容情況是謹慎及樂觀，上任後已加緊宣傳工作。走到長洲大街，多處放置錦小宣傳展板，展示學校兩個學年的升中派位結果。

他暑假期間亦到同一辦團的錦江幼稚園宣傳，稱有十多位家長已表達有意升讀錦小，參考本學年收生情況，學校獲派「0班」後亦收到入學申請，相信有能力達到一班16人的最低開班門檻，「今年我哋收得夠學生，日後返去六級都畀返政府資助，嚟緊嘅時間我都幾有信心。」

錦小要順利「續命」，亦須穩定教師團隊。葉昌銳提到，有老師因退休等離開團隊，但亦有新舊老師加入，其中曾到港島小學任教的中文科主任，於學校派「0班」後待意「回巢」，冀協助錦小渡過難關，「我諗留得喺度做或者加入嘅同事諗法係相近，做得辛苦之餘，我要大家係團結同埋係開心。」

長洲大街見到不少錦江小學宣傳板，展示過去兩年升中派位結果，部分學生獲派區外名校。（歐嘉樂攝）

學校多戶外學習 籲家長切因學校山勢位置卻步

葉昌銳認為，錦江小學雖然不是名校，但有其辦學特色，身處小島有山有水，學生可以戶外學習，「學生唔只留在課室，對住紙筆同屏幕」，學生在STEAM發展及課外活動等範疇突出，基本的學術成續亦能兼顧得到，部分學生更獲派區外名校。

錦江小學位處於山勢較高的位置，學生上課每朝要行上半山位置，有家長稱擔心太辛苦，葉昌銳指有不少名校位處山上高位，學生每日行長樓梯才可返校，不少家長仍趨之若鶩，「港島家長佢揀一間佢覺得係優質嘅學校，佢就甘願咁去，長洲嘅係咪應該都咁樣諗呢？」他認為，行斜路上學可視為日常鍛練體能的機會，笑稱希望家長不會因此對學校卻步，「唔好睇咗質素之後，因為太驚（條樓梯）而唔嚟。」