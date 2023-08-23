四川三星堆．直擊｜遺址僅掘千分之二　考古學家︰要幾十代人研究

西九香港故宮博物館將於9月27日起，舉行「凝視三星堆—四川考古新發現」特別展覽，展出120件三星堆文物，當中近半為新挖掘的珍品。《香港01》記者上周到三星堆遺址的考古發掘坑直擊，三星堆博物館館長表示，其實香港與四川在約三千年前，已有著密切關係，例如九十年代於南丫島出土的玉璋，正受三星堆文化所影響。他推薦港人必看兩件珍貴文物，又透露有機會再在香港舉辦展覽。



記者歐陽德浩四川直擊



▼三星堆遺址考古發掘坑▼



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研究指南丫島出土玉璋受三星堆遺址

三星堆遺址位於中國四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，最早發現於1929年，從此其神秘面紗被逐漸揭開。但直至1986年，四川省考古所才在當地進行最大規模的發掘。現時已得知遺址核心區域的古城面積，約為3.6平方公里，並已發現城牆、祭祀區、宮殿區等重要遺跡，年代距今已有2,900至4,500年。

雖然四川與香港相距過千公里，其實兩地在古代有著密切關係。三星堆博物館館長冉宏林表示，香港九十年代於南丫島曾發掘出土的玉璋，已被學者研究發現，受到三星堆遺址的影響，意味當時四川與香港可能已開始文化交流。

▼三星堆文物保護與修復館▼



三星堆博物館館長指兩地學術交流將更頻繁

時至今日，四川與香港的聯繫仍不斷。冉宏林指，四川於九十年代便派出考古學家，赴港參與挖掘工作，四川省委書記亦於2018年，在香港提出「三九大」的宣傳口號，當中的「三」便代表三星堆，從此兩地開啟更密切的交流。例如有香港學者，近年亦參與剛出土的玉石器研究，他相信將來兩地的學術交流，必定更為頻繁。

三星堆由發現至今已將踏入百年，但冉宏林表示，現時三星堆挖掘的面積，只佔遺址總面積的千分之二，即未來還有大量研究工作。他透露將結合國內及海外專家的意見，規劃考古方案，目標找到三星堆的古城宮殿或墓葬區等，而非祭祀區的一小部份。

三星堆發掘時間無法估計︰可能要幾代人幾十代人

北京大學考古教授趙昊補充，按安陽殷墟遺址或秘魯馬丘比丘的進度估計，三星堆並非一代研究人員便可完成挖掘。他自言就像保管員一樣，其責任在於保留遺址的完整信息，流傳至未來的研究者，「可能要幾代人幾十代人工作，但是好處是變成不斷有新的發現。」

趙昊指，在發掘三星堆以前，大眾只了解商周時代的中心，位於黃河及長江流域。至於四川省屬偏遠的西南地區，歷史文獻記載有限，然而三星堆所發現的文物，則成為補充空白的關鍵，讓三千年後的人認識古蜀人的宗教觀及世界觀。

▼成都考古中心牙骨角質文物修復室▼



文物保存不易 挖掘後需放置冷凍庫保存

趙昊便指出，三星堆器物包括全身人像、想像動物等，在其他地區均非常罕見。他認為，受限於地形閉塞，交通不便，四川與周邊文化的交流有限，可估計為四川盆地獨自發展而成，終造就三星堆獨特的面貌。

趙昊並透露挖掘過程的困難，他以象牙為例，六個祭祀坑共發現約4,800根。惟經過三千年的長埋，象牙已變得柔軟，難以隨手抓起，需要現場以繃帶等包裝加固；同時避免水份蒸發，以致熱脹冷縮產生影響，需放置在冷凍庫保存。因此團隊正計劃研究常溫保存象牙，以便公眾觀賞，更形容為未來一大挑戰。

重點推薦︰人面像、青銅大面具

香港舉行的三星堆展覽有何重點推介呢？冉宏林則推薦人面像，由於青銅時代較注重秩序及等級，對於人與世間萬物的刻劃不多，而該像以真實人物為模版呈現，因此在國內文物中相當罕見。此外，全球最大並保存最好的青銅面具，同樣推薦必看。

冉宏林又指，該120件展出的文物，分別評為國家一級至三級不等，部份更是首次離開內地，以展現三星堆及古蜀文明的物質生活及精神世界，作為展覽挑選標準。他期望港人在欣賞該批文物後，可了解燦爛的中華文明，並可到四川的博物館親身感受。

預告或舉行「考古工具展覽」︰必讓港人感到震撼

冉宏林亦透露，是次三星堆展覽，由來自三星堆博物館、四川省研究院、成都金沙遺址博物館等人組成最少五人的團隊協助佈展，屆時學術團隊將來港參與開幕式，並展開學術交流。

問到將來會否再在香港舉辦展覽，他表示「肯定有機會」，透露可能舉行「考古工具展覽」，展出隊員發掘三星堆時接觸的工具。他並預告必定讓港人感到震撼，「大家可以期待！」