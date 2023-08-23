四川三星堆多圖直擊｜西九故宮博物館9.27起展120珍品　9.1售票

三星堆遺址是中國考古界發現的最神秘的古代遺址，三星堆祭祀坑文物距今已有約三千年或以上，相比西安兵馬俑時代更久遠，被內地媒體喻為「沉睡數千年，一醒驚天下」。西九香港故宮文化博物館將由9月27日起，舉行「凝視三星堆—四川考古新發現」特別展覽，屆時中秋節及國慶節期間，將展出120件三星堆文物，其中一半為「新鮮出爐」於近年最新出土，當中包括目前三星堆最大的完整動物造型的青銅器；以及體積最大及保存最完好的青銅面具等。



《香港01》上周率先走到四川的三星堆博物館參觀，當日館內人頭湧湧，鎮館之寶更有過百人包圍，想要「打卡」也非易事。不過大家今次可免排隊，下文列出部份將在香港故宮文化博物館展出的各個稀有珍品，並直擊暫不對外開放的考古發掘坑，讓讀者先睹為快！



公眾可由9月1日開始經博物館網站、西九文化區網站等平台發售。西九故宮文化博物館亦公布，由於預計國慶黃金周期間，將有大批市民及旅客參觀，因此原定10月3日的休館日將繼續對外開放。



記者歐陽德浩四川直擊



▼三星堆博物館新館人頭湧湧▼



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四川省2020年再次啟動三星堆的發掘工作

「沉睡數千年，一醒驚天下。」繼1986年首次發掘一號及二號祭祀坑後，四川省文物考古研究院時隔約35年，由2020年開始，再次啟動對三星堆祭祀坑的考古發掘工作，直至去年底終宣告發掘結束。

與此同時，三星堆博物館新館於7月26日開幕，有逾1,500件文物亮相，數量相比原來展出的文物多出三倍，其中有近600餘件文物首次展出，當中包括新出土的祭祀坑內逾300珍品，包括青銅神壇、鳥足神像、大神獸等。

▼三星堆遺址考古發掘坑▼



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120件三星堆文物將運抵西九故宮博物館展出

早前香港故宮文化博物館宣布，與廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院，及成都文物考古研究院簽訂展覽意向合作協議，計劃於今年國慶節期間推出特別展覽，推動川港兩地文化交流。

該「凝視三星堆—四川考古新發現」展覽，將展出120件距今約2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中近一半為2020至2022年間，於三星堆遺址出土的最新文物。重點展品包括青銅大面具、眼形器、人頭像、龍形器及虎頭龍身像等、獸面鳳鳥紋玉方座等。

▼三星堆文物保護與修復館▼



國家一級文物佔23件 兩件3000年玉鉞最矚目

120件展品中，國家一級文物佔23件，包括由四川廣漢三星堆博物館借出，於1986年出土的一批青銅器；以及由成都金沙遺址博物館借出，於2001年起出土的珍品，當中最矚目包括首次來港的兩件玉鉞，距今已有逾三千年。

展覽分為四個單元，包括「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」，及「三星堆的來龍去脈」。內容主要重現當時的城市面貌，探究三星堆文明的信仰及宇宙觀，並了解他們與中國其他地區的文化互相融合。

▼成都考古中心牙骨角質文物修復室▼



展期橫跨中秋國慶節假期 成人門票收$150

《香港01》上周親身到當地直擊相關文物，參觀當日三星堆博物館內人頭湧湧，擠滿來自中國各地的旅客，每件文物均被數十人，鎮館之寶甚至有過百人包圍，「打卡」留念亦非易事。不過由下個月起，市民不必飛往四川，中秋節及國慶節假期間便可飽覽珍貴文物。

展覽名稱︰凝視三星堆—四川考古新發現



展覽日期︰2023年9月27日至2024年1月8日



門票價格︰成人150元、特惠75元



門票發售︰9月及10月份門票於9月1日早上10時發售



購票方式︰香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或App、「購票通」網上購票平台，香港中旅社、Klook、攜程旅行的網上平台等



青銅人頭像︰

上述圖片分別為兩款青銅人頭像，分別為圓頂及平頂。其中一件圓頂人頭像出土於八號坑，高41.5厘米、寬24厘米、深17厘米。該人頭像長有類似頭盔的圓形頭頂，頭戴蝴蝶形的發簪，面部特徵為蒜頭鼻、闊口等。由於人頭像的外貌與日本的超人相似，故又被內地媒體改名為「奧特曼」（超人的內地譯名）。

大神獸︰

出土於八號坑，長1.2米，高38厘米，雙眼之間相隔20厘米，身寬12厘米。整件器物呈長柱狀，龍頭長有像豬鼻的寬鼻子，長耳朵及獨角，身體表面像龍身，分布魚鱗及羽毛形狀的圖案，整體形態奇特而優雅。或是古蜀人借鑒多種動物後，所創造的想像之物。

青銅立人神獸︰

出土於八號坑東北角，主體由大型神獸和人像兩部份構成，為目前三星堆最大的完整動物造型的青銅器。其下部的神獸似馬亦似犬，估計為多種動物形象糅合而成的奇特神獸。至於神獸頭頂的小型青銅人像，有一處隱秘的「彩蛋」。該人像下方一個高約兩厘米的洞穴內，再有雙腳跪地的微型人像，突顯出其精妙絕倫之處。

青銅大面具︰

出土於三號祭祀坑，寬131厘米、高71厘米、深66厘米，重131斤。在目前三星堆遺址中，為最完整、體量最大及保存最完好的大型青銅面具。其面龐誇張，眼耳口鼻的線條流暢，棱角分明。青銅面具是三星堆文化中，最具特色的典型器物，應是陳置在神廟中供人膜拜的神器。

其他重點文物︰

包括由三星堆博物館借出的二號神樹底座、戴金面罩人頭像、縱目面具、扭頭跪坐人像、戴尖脊帽立人像、獸面鳳鳥紋方座、尊、銅虎頭龍身像、面罩、獸首冠人像、二號神樹底座等；由金沙遺址博物館借出的鉞、眼形、喇叭形器等。

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10.3取消休館迎國慶黃金周旅客

或之前持三星堆門票 可一併參觀古代金器展覽

西九故宮文化博物館亦公布，由於預計國慶黃金周期間，將有大批市民及旅客參觀，因此原定的休館日（10月3日）將繼續對外開放。而展廳九的「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」特別展覽，為接待黃金周的訪客，將延至10月3日結束。

若訪客持有「凝視三星堆」特別展覽門票，可參觀展廳一至展廳七的專題展覽，以及展廳八，即三星堆特別展覽。換言之，市民若在10月3日或之前，持「凝視三星堆」特別展覽門票，便可參觀上述所有展覽。

▼年初舉行的「金沙之光—古蜀文明展」展覽▼



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今年初香港文物探知館曾展出三星堆文物

早前香港文物探知館展曾舉辦「金沙之光—古蜀文明展」，由去年12月30日至今年3月29日，免費開放給公眾參觀，並展出逾70件由四川省成都金沙及廣漢三星堆遺址出土的珍貴文物，當中更有14件為首次抵港的國家一級文物。