柯士甸工業意外｜孫玉菡稱屬密閉空間並涉違規　研循職安新例追究

西九龍柯士甸道西周日（24日）發生奪命工業意外，兩名水喉工在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。勞工及福利局局長孫玉菡今日（26日）指，初步證據顯示承建商違反規定，勞工處搜集足夠數據之後，當局會與律政司商討，認真考慮根據新修訂職安健條例起訴，即以「可公訴罪行」形式作檢控。



+ 4

勞工及褔利局局長孫玉菡表示，西九地盤屬於一個密閉空間，目前當局就此已有清晰的法例規定，包括事先由合資格人士進行風險評估，並將相關資料及人員名單載列，貼在當眼地方，工人必須經過合適的訓練，並且在適當保護之下工作，如佩戴呼吸器及安全繩等，當局會調查有關承建商有否跟足要求。他說：「初步嘅證據我哋覺得佢係冇做㗎啦，但當然我哋要有一個充足嘅調查。」

孫玉菡表示會認真考慮根據今年4月新修訂的職安健條例起訴承建商。（鄭子峰攝）

孫玉菡指，倘勞工處搜集足夠數據，則會與律政司商討，認真考慮根據今年4月新修訂的職安健條例起訴，以追究相關人士的責任。即處方可以「可公訴罪行」形式檢控，最高罰款為1,000萬元，最高可判監兩年。

他續指，勞工處已開展了全港密閉空間的安全巡查，如果見到任何密閉空間不符規定，政府必須會採取行動，包括要求停工，以及作出法律的懲處。