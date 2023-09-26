流感死亡個案半年錄172宗　新冠XBB雙夾擊　醫學會籲及早接種疫苗

香港醫學會今日（26日）公布，過去半年本港因流感而死亡個案共有172宗，當中近九成是65歳或以上長者。另一方面，感染新冠變異病毒株XBB個案近月亦見急升。在流感及新冠雙重夾擊下，醫學會呼籲市民勿掉以輕心，盡早接種流感疫苗。



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香港醫學會會長鄭志文表示，一般市民經歷三年疫情後，對流感病毒的免疫力大幅下降。他指，今年4月至9月，本地診所處理流感個案呈上升趨勢，共有274宗成人流感病例需要入住ICU或死亡，因為流感而死亡的共有172宗，當中近九成是65歳或以上長者。在274宗個案中，只有94人，即34%人士有接種流感疫苗。他續指，衛生署往年一般在4月宣布流感季節結束，但今年4月才宣布流感季節開始，情況十分反常。

除了流感，新冠個案亦見上升趨勢。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，根據本港最新監測數據顯示，近日2019冠狀病毒病的活躍程度呈上升趨勢，本月截至9月13日，共有107人受感染，較整個8月只有37人受感染，明顯出現急升。

XBB疫苗有望年底推出

曾祈殷表示，目前XBB是本港最常見的變異病毒株，該變異病毒株佔本港所有分析結果機本超過98%。 他指，美國食品藥物管理局（FDA）將推出針對新冠病毒新變異株XBB的疫苗，預料本年底在港推出。他呼籲，市民如有上呼吸道病徵或發燒，應檢測是否確診新冠及流感，並指市面上有快測棒可以同時檢測新冠及流感病毒：「記住，你宜家譬如夏季你中咗流感，你記住，唔代表你冬季有免疫。」

接種後兩周產生抗體

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曹忠豪提醒市民，政府的季節性流感疫苗接種計劃將於9月28日正式展開，並建議有6類疫苗可選擇，包括雞胚生產四價疫苗、重組技術四價疫苗、三價流感疫苗、滅活流感疫苗（適合6個月或以上人士）、滅活噴鼻式流感疫苗（適合2至49歲人士）及重組流感疫苗（適合18歲或以上成人）。他提醒市民在選用疫苗時，應參考產品的包裝說明及家庭醫生的建議。

醫學會副會長楊協和補充，冬季流感季節一般會在每年1月至3月為高峰期，由於身體在接種疫苗後需要約兩周產生抗體，高風險人士，如年長者、兒童和長期病患者，建議在流威高峰期前接種疫苗。