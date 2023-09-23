許樹昌：錄8宗兒童嚴重流感個案籲打針　料11及12月有新冠小高峰

流感肆虐，中大醫學院內科及藥物治療學系系主任、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港流感呼吸道樣本陽性基數在第34星期已超過基線水平，第37周稍有回落，夏季流感高峰共錄得8宗兒科嚴重個案，大部份未接種疫苗。他稱新一輪疫苗資助計劃將在9月28日開始接種，外展接種則在10月5日開展，呼籲市民、尤其高風險群組應盡快接種。



至於新冠肺炎方面，他稱全球正流行EG.5變異病毒株，香港暫時未找到，但曾在污水樣本找到有BA.2.86變異病毒株。他指由今年4及5月曾出現高峰，相隔半年抗體會下降，預料11及12月可能有另一個小高峰。



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8宗兒科流感嚴重個案 僅兩人有打針

許樹昌今早（23日）在電台節目表示，本港自第34周開始，呼吸道樣本陽性超過9.2%基數水平，一度達到12.8%，但在第37周又回落至11.6%。

他表示，夏季流感高峰共錄得8宗兒科嚴重個案，只有兩人有接種疫苗，認為無打針是較大因素，因小朋友在新冠三年無接觸過流感，3月起又不用戴口罩，加上群體活動增加，導致感染率增加。

許提到，新一輪疫苗資助計劃在9月28日展開，學校等外展隊則10月5日開始，目前已有710間幼稚園、450間小學及230間中學報名。他指希望學校接種率可做好些，因感染後併發腦炎或會有後遺症影響思考能力，甚至會有嚴重肺炎。

許樹昌預料11及12月可能有另一個新冠小高峰。（資料圖片）

流行新冠病毒株EG.5 未見本地出現個案

他稱本港一般接種傳統滅活流感疫苗，噴鼻式疫苗只適合2歲至49歲，本身有哮喘、懷孕及免疫系統失調人士不能接種，而重組流感疫苗則會產生較高抗體，適合長者及免疫系統失調人士接種。

至於新冠方面，許樹昌稱現時全球流行病毒株是EG.5、是XBB 1.9.2變異出來，近期南韓、意大利、英國、澳洲及新加坡個案增加，而南韓、意大利、俄羅斯及中國內地死亡率也有所增加。

許指香港暫未找到EG.5品種，但卻在一污水樣本中找到BA.2.86病毒株，BA.2.86幾星期前在以色列、丹麥及南非等地找到少量個案，而該些病毒株均屬Omicron變異，暫時只發現流行性較高，未見有更高嚴重性。

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他稱香港大部份人接種疫苗或上一次染疫至今已超過半年，上一次高峰大概在4及5月，推算11及12月會有另一個小高峰。他稱目前香港第一二代疫苗不能預防目前流行病毒株的傳染，但仍可減重病及死亡率，美國食品藥物管理局近日批出最新針對XBB的疫苗，料科學委員會會討論是否引入。

他建議高風險人士若距離上次接種或感染超過半年，應盡快接種加強劑，並指打新冠疫苗與流感疫苗不衝突，「可以左手打完右手打」。