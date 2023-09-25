9歲女童感染甲型流感現併發症留醫ICU　18個大男嬰感染大腸桿菌

衞生署衞生防護中心今晚（25日）公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。一名有長期病患的九歲女童，24日起起發燒、咳嗽、喘鳴和呼吸困難，入住瑪麗醫院，今日轉往該院兒童深切治療部接受診治，現時情況嚴重。女童在潛伏期內沒有外遊，她的其中一名家居接觸者現時出現病徵。



中心也正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，一名過往健康良好的18個月大男嬰，於9月1日起出現腹瀉及嘔吐，並於9月6日出現大便帶血。在9月7日，他在港怡醫院求診，其糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。



一名有長期病患的九歲女童，9月24日起起發燒、咳嗽、喘鳴和呼吸困難，入住瑪麗醫院，9月25日轉往該院兒童深切治療部接受診治。（資料相片/蔡正邦攝）

女童併發吸入性肺炎及呼吸衰竭 潛伏期無外遊

衞生防護中心指，一名有長期病患的九歲女童，24日起發燒、咳嗽、喘鳴和呼吸困難，同日入住瑪麗醫院，並於今日轉往該院兒童深切治療部接受診治。據其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發吸入性肺炎及呼吸衰竭。女童現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的其中一名家居接觸者現時出現病徵。

中心提醒社會各界提高警覺，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的18個月大男童，他於在9月7日港怡醫院求診，同日入院治理。（資料圖片）

男嬰腹瀉嘔吐大便帶血 潛伏期內無食高風險食物

同日，衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的18個月大男嬰。他於9月1日起出現腹瀉及嘔吐，並於9月6日出現大便帶血。在9月7日，他在港怡醫院求診，同日入院治理。病人情況穩定後，已於9月10日出院。

中心指，18個月大男童的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。據中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。病人家人提供的資料亦顯示他於潛伏期內沒有進食高風險食物（包括生的肉類及未經消毒的奶類製品），中心正繼續調查。

中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數菌株沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。