煥然懿居二期｜申請資格、入息限額總覽　單身人士須注意一件事

市建局今日（26日）宣布，港人首置上車盤「煥然懿居二期」、即現時土瓜灣馬頭圍道煥然懿居的第三座，周三（27日）開始接受申請，合共260個單位將以78折推售，售價介乎408.2萬至964.2萬元。

當局指，申請人除了要居港滿7年外，亦須符合首置盤的入息及資產要求，當中單身和家庭申請的月入分別40,300元和80,600元「封頂」，而總資產淨值則分別為95.6萬和119.1萬元。值得注意的是，單身人士只可選購一房單位，即可揀的單位只佔今次項目不足一半。



煥然懿居第三座將以市價78折出售，合共260個單位中，有125伙為一房、108伙為兩房，以及27伙三房哉位，實用面積為303至600平方呎，售價介乎408萬至964萬元，呎價為12,885至16,499元。關鍵日期為2026年11月30日，即今次是「遠期樓花」。

市建局指，申請人必須合符4個首置的申請資格，包括：

1/ 一人申請者總收入每月介乎31,001至40,300元，家庭申請者的總收入則為每月62,001至80,600元。



2/ 一人申請者總資產淨值不超過956,000 元；家庭申請者的總資產淨值則以1,911,000元「封頂」。



3/ 合資格申請人須於截止申請當日（即2023年10月18日）已年滿18歲，並港居滿7年，並且不受任何逗留條件限制（有關逗留期限的條件除外）。



4/ 申請人及名列於申請表內的家庭成員均從未在香港以任何形式，直接或間接擁有住宅物業，未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助；該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住。



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煥然懿居二期為煥然懿居的第三座。（蘇煒然攝）

值得注意是的，在選購單位上亦有限制，市建局指，考慮到首置項目的入息及資產要求，一人申請者只可選購可供出售的一房單位，換言之，單身人士可選購的單位只佔整個項目48%，而家庭申請者則不受此限。

另外，與其他資助出售房屋一樣，煥然懿居第三座同樣有轉售限制。根據規定，業主在購入單位的首五年內，不可出售或出租其單位；而在五年禁售限期過後，業主可向市建局繳付補價後，在公開市場出售或出租其單位，市建局不會回購「首置」單位。

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煥然懿居將於9月27日起派表及接受申請，至10月18日晚上7時截止，申請為270元。申請者可選擇親身取表，亦可選擇網上下載表格。至於遞交表格，亦可選擇親身、網上或郵寄交表。

市建局，預計會在11月底進行電腦抽籤，最快明年3月開始揀樓，預計2026年11月30日才可「收樓」。