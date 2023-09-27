河套創科園．深圳｜企業進駐兩年營業額翻9倍：產業鏈配套完善

國務院《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》上月底出爐，香港園區仍在興興建，深圳園區已有超過150個高端科研項目推進和落地。有進駐深圳園區的企業於兩年內規模擴大，營業額翻了9倍，其行政總裁李陸洋表示，香港的優勢是基礎教育非常強，為培養人才之地，深圳則產業鏈配套完善，為產業人才的聚集之處。他決定落戶深圳，認為當地政府為初創企提供的協助更為全面，有助加快其公司發展。



▼河套深港科技創新合作區 深圳園區▼



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港府與深圳市人民政府早於2017年簽署《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》，兩地同意合作發展河套地區為「港深創新及科技園」，建立「深港科技創新合作區」，以深圳河為界，分為佔地約300公頃的深圳園區，以及佔地87公頃的香港園區。

時隔6年，中央《深圳園區發展規劃》出台，確立三個發展定位：一、深港科技創新開放合作先導區；二、國際先進科技創新規劃試驗區；三、粵港澳大灣區中試轉化集聚區。

▼河套深港科技創新合作區 落戶深圳企業：未來機器人▼



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選址深圳園區 「未來機器人」創辦人：有很好人才基礎

七年前成立的「未來機器人」，2020年年底搬入河套深圳園區。該公司應用5G通信及人工智能技術，研發無人叉車和無人牽引車產品，協助處理會內部物流創始團隊全是香港中文大學的畢業生及教授。

聯合創辦人兼行政總裁李陸洋表示，由於該公司需要倉庫及工廠支撐研發，考慮河套位於市中心，可吸納香港及深圳人才，加上國家政策非常支持兩地企業在這裡發展，故最後選址於此，「這個地方它有很好的人才基礎。因為這邊有很多香港大學的老師在這邊，實驗室和近水樓台的人才都非常的多。」

「未來機器人」聯合創辦人兼行政總裁李陸洋表示，國家政策亦非常支持兩地企業在這裡發展，進駐河套之後，不論公司規模或是營業額，均展現很大程度的飛躍。（陳葆琳攝）

員工人數增四倍 海外生意佔比增至近半

李陸洋表示，公司員工人數由本來91人，兩年內上升至約500人，公司營業額翻了9倍，海外生意佔比由不足5%，升至44%，進駐河套之後，不論公司規模或是營業額，均展現很大程度的飛躍。

李陸洋亦曾於香港科技園設立公司，他認為香港基礎教育非常強，較易培養人才，加上國際地位優越，為企業走向國際化的第一步。反之，深圳則是產業人才的聚集處，並具備非常好的產業鏈配套，有助產品快速複製和升級，加快企業發展和市場佔據的速度。

他指兩地各有優勢，互補並不衝突。不過他同時提及，深圳市政府協助初創企業發展的政策更全面，創業、研發、技術攻關等不同階段均設有補貼，港府對於初創企業的協助，則主要集中吸納人才，「可能相對於企業扶持的專項方面……相對弱一些。」

▼河套深港科技創新合作區 國際組織進駐深圳▼



去年才進駐深圳園區的世界無線局域網應用發展聯盟（WAA），是首個正式落戶河套合作區的國際性產業標準組織，目前已68間來自11個國家與地區的企業會員，其中約四成來自海外，涵蓋華為、騰訊等知名企業，並與本港大型企業及香港品質保證局進行深度交流，尤其是大數據議題。

產業發展總監卿君軍指，作為國際性組織，河套的便利性有利於他們開展各種國際性活動。他指類似的國際組織於美國、歐洲已發展成熟，惟中國仍屬起步階段，如果他們立足河套能夠把這個生態能夠「帶起來」，相信以後會有更多涉及各個行業的國際聯盟在此地發展。

▼福田平安金融中心 俯瞰深圳市 遠眺落馬洲河套▼



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至於香港園區，港府早前表示，已初步完成第一期規劃，總樓面面積達1,000萬平方呎，細分為生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區等，預計第一期首三座大樓明年年底開始陸續落成。