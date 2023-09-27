河套創科園．深圳｜法律事務諮詢服務站進駐　律師：港商關心稅務

上月底出台的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，提出建立「白名單」制度便利出入境、港資企業可選用香港法律解決不合同糾紛、免稅等多項惠港措施。深圳園區設有「e站通」綜合服務中心，內設「深港法律事務諮詢服務站」，進駐律師之一區兆康表示，以往港商前往內地設立公司，主要關心稅務問題，《規劃》出台之後，查詢更為頻繁，河套地理及政策的便利令他們「好似冇離開過香港咁」。



▼河套「e站通」綜合服務中心 常設「深港法律事務諮詢服務站」▼



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「e站通」綜合服務中心於2021年啟用，為深圳首個海關和地方政府服務集於一體的政務大廳。其常設的「深港法律事務諮詢服務站」，由河套國際商事調解中心安排香港律師、調解員、行業代表等法律人士派駐「e站通」，為科研機構和人員提供綜合性法律服務，由今年2月至今，服務約200多人，涉及跨境商事爭議解決、知識產權保護、公司制度合規化、深港河套政策等多個服務。

▼河套鄰近深圳市中心 遠眺香港園區▼



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兩地政策及體制差異 處理合同糾紛為最典型例子

河套國際商事調解中心香港調解員、粵港澳大灣區律師區兆康為去年第一批取得粵港澳大灣區律師執業資格的律師之一。他表示，港商到內地投資，涉及兩個地區的法律差異，他們能夠於河套得到適切的法律服務更為重要。

區兆康續指，港商於內地設立公司，最主要關心稅務問題；由於兩地政策及體制存在差異，他們提供服務最典型的例子，則是處理合同糾紛，令雙方不需付出太昂貴的費用，亦可得到調解服務。

河套國際商事調解中心香港調解員、粵港澳大灣區律師區兆康指，港商於內地設立公司，最主要關心稅務問題。（陳葆琳攝）

指方便程序猶如「係好似冇離開過香港咁樣」

區兆康指，國務院《規劃》出台之後，港商的查詢更為頻繁，中心於「e站通」一站式的平台設立站點，為當事人提供了一種靈活、高效且低成本的解決商事糾紛的方法，「其實香港過嚟呢一邊，係非常之方便，對住喺某啲區域嘅人，可能仲方便過例如去科技園……呢個係地理上嘅方便。第二個就係好似我哋頭先所講，政策上嘅方便係令到香港嚟嘅企業同人才，係好似冇離開過香港咁樣。」

他建議港商來深圳開展業務或項目之前，需要了解深圳和香港兩地的法律法規以及政策措施，需要對當地法律進行深入的研究和了解，以避免因違反當地法律法規而帶來的風險和損失。

▼河套深港科技創新合作區 深圳園區▼

